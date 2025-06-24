歐股商品成焦點 資金湧入看好經濟成長與企業獲利

川普關稅政策及地緣政治變局，促使非美資產投資漸熱。2025年以來歐洲股市強勢領漲，德國股市更屢創歷史新高，歐股商品成為資金布局的新焦點。

群益金鼎證券昨（24）日在台北舉辦「2025歐洲財富論壇」，深入剖析川普關稅風暴下的歐股黃金機會，並聚焦金融與國防工業類股的爆發潛力。

群益金鼎證券資深研究員謝潤承指出，自川普上任以來，對歐洲實施了多項強硬政策，這些情勢促使歐洲必須加強軍事實力並推動內部團結，進而促進軍事合作與歐盟的財政改革行動，為歐盟成員國提供更多的財政彈性空間。

在此背景下，歐洲的社會思潮也從反戰轉向了積極維護自身安全，並且開始促進本地企業和工業的成長。隨著美歐關係的緊張，歐洲的供應鏈自主化已成為未來的重點。預期本地製造商和金融服務商將逐步取代美國廠商，進而推動歐洲產業的發展，尤其提高金融及國防工業股票的投資潛力。

此外，謝潤承表示，歐洲製造業明顯復甦，製造業信心成功築底、實質薪資正成長，通膨穩健更給予歐洲央行（ECB）貨幣政策空間，預期下半年ECB還有再降2碼的空間。

安聯投信產品投資諮詢部副總裁胡韡耀分析，歐洲市場本益比約15~16倍，接近歷史長期均值，也明顯低於美國市場水準，而且歐洲產業分布均衡，未過度集中於特定類股，有助降低系統性風險，為資金分散配置提供良好機會。

近年來，歐洲市場風格轉變，價值股表現強勁，修正了成長與價值股長期失衡，高股息策略在此背景下展現獨特優勢。歐洲擁有眾多高股息且體質優良的企業，許多為全球產業領導者。這些企業收益來源多元，海外營收比例高，為投資組合帶來穩定性與分散效益。

此外，歐洲企業在本地市場的成長潛力亦不容忽視，隨著經濟復甦，上行空間可期，猶如具吸引力的買權選擇。胡韡耀建議，投資人可長期關注並布局歐洲市場，並特別看好金融、消費和工業類股的投資機會。