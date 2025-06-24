長天期A級公司債 給力

聯準會官員暗示降息升溫，回顧歷史，Fed首次降息前三個月布局高評級債券，往往能在未來一年實現不錯的正報酬，反映利率下行階段高評級債券同時具備資本利得與息收優勢，建議投資人可採定期定額分批進行長天期A級公司債投資布局。

日前聯準會主席鮑爾指出，美國經濟整體仍具韌性，而點陣圖及聯邦基金期貨隱含機率皆暗示今年將降息兩碼，時間較可能落在9月及12月。聯準會負責金融監管的副主席鮑曼（Michelle Bowman），23日更呼籲最快7月降息。

台新投信表示，根據統計，在2020年3月3日Fed首次降息前三個月布局彭博美國20年期以上A級公司債指數，一年後報酬率達14.1%；在2019年7月31日Fed首次降息前三個月布局該指數，一年後報酬率更高達23.3%。

台新美A公司債20+ETF（00942B）研究團隊指出，全球股市自4月以來大幅上漲，整體評價已偏高，短期或面臨技術性修正壓力，隨著6月底法人季底調整臨近，市場可能出現股債再平衡，債券ETF有望受惠資金轉向，吸引中長線資金提前布局。美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

台新美A公司債20+ETF研究團隊表示，去年底以來，美國就業市場持續展現韌性，非農新增就業人口連續數月穩定擴張，失業率維持在4.2%的相對低點，反映勞動需求依然穩健。同時，2025年6月密西根大學消費者信心指數出現年內最大單月升幅，民眾對經濟前景的悲觀情緒顯著修正。通膨預期與核心CPI年增率亦明顯回落，顯示市場對關稅引發物價上行的疑慮略見緩解。整體而言，美國經濟基本面無虞，短期通膨風險趨於溫和，仍有利投資級債券表現。