11檔債券商品 人氣旺

債券ETF今（2025）年來逆風不斷，債券ETF受益人數連四周減少。根據集保接算所6月20日公布最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續四周減少，上周減少3,728人，今年減少139,694人，總受益人數1,958,153人。

雖然債券ETF人數下降，但近一周、近一月、今年來仍有11檔債券ETF逆勢增加，增加前十名以非投等債與短債較受投資人青睞。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，截至上周，美國非投等債連續第八周呈現淨流入，惟流入金額僅1億美金，全年淨流入83億美金。當前非投等債企業基本面穩健，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例高於信評調降比例，違約率持續維持在歷史低位。

展望後市，聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而非投等債因其存續期間較短、殖利率較高、且基本面仍屬穩健下，預估其波動可望相對持穩。