第3季基金投資趨勢／科技題材夯 成投資主旋律

進入蛇年下半場，對等關稅的最終清算時刻逼近，市場震盪在所難免；所幸AI產業帶動下，台美股後市行情可期。統一投信分析，「美國優先」政策引導下，有利於美股後續表現；同時，AI應用商機將為台美股注入續攻動能。

整體而言，科技產業依舊是第3季投資的主旋律，宜首選抗波動能力較優的龍頭企業。建議投資人可將資金均衡配置於台美股市場，各以20%的比率，分別布局於美國科技巨頭、全球科技股和台股科技股。此外，分別配置20%的資金投入主動式台股ETF，及台股多元產業，以靈活應對市場突發變局，掌握類股輪動契機。

統一投信指出，川普奉行「美國優先」原則，推動關稅與減稅兩大措施，美國龍頭企業將是最大受益者；且發展AI應用需投入大量資本，進入門檻極高，大者恆大的趨勢底定。統一FANG+ETF（00757）持有的十檔個股相當於「美國版護國神山」，不僅囊括全球市值前十大企業中的七檔明星股（微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Google、Meta、博通），影音龍頭Netflix、資安龍頭CrowdStrike也名列其中。更重要的是，00757採用「平均權重法」，讓十支成分股都有相等機會貢獻其成長力道。自AI元年（2023年）起，美國科技股擺脫疫情陰霾加速狂飆，最具代表性的指數之一FANG+指數暴漲，不斷刷新歷史高點。根據CMoney統計，追蹤FANG+指數的00757在AI熱潮推動下，自AI元年至今年6月18日，漲幅高達200.8%，居所有跨國投資股票型ETF之冠。

在全球市場方面，統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，中東及歐洲各國為發展主權AI所帶動的基礎建設需求，有望為相關產業貢獻新一波動能。統一全球新科技基金緊跟國際資金動態，以美國為首要投資區域，更在全球科技供應鏈扮演重要角色的亞洲地區，如台、日、韓，及中國股市等均有著墨，充分掌握各區域趨勢脈動。這檔基金的報酬率亦領跑同類型基金，根據晨星統計至6月18日，近五年來統一全球新科技基金報酬率高達116.7%，為同類型基金的第一名。

隨著台灣在全球科技供應鏈中扮演的角色日益重要，帶動台股總市值連年壯大，成為亞洲舉足輕重的科技中心。統一大滿貫基金在台股布局策略上，首重企業的經營效率與獲利能力，精選過去三年平均股東權益報酬率達3%以上個股，使這檔基金相當受到長期投資人的青睞。根據投信投顧公會最新統計，統一大滿貫基金今年5月份定期定額扣款人數高達1.2萬人，人氣依舊紅不讓。

主動式ETF近年來成為全球金融市場的新趨勢。統一投信指出，主動統一台股增長（00981A）主力投資於台灣市值前300大企業，這類龍頭企業具備較高的技術護城河，面對關稅衝擊時能取得較好的議價優勢，基本面相對穩健。此外，透過經理人主動選股，納入人型機器人及低軌衛星等，蘊藏龐大商機爆發力的新興產業，為投資人打造資產長線高成長機會。

台股題材多元，景氣轉換間類股輪動相當頻繁。統一台灣動力基金主打全方位選股，卡位台股不同產業的向上機會。根據晨星統計至6月18日，近五年來統一台灣動力基金報酬率高達170.5%，遠高於同類型基金平均報酬率113.6%。以獲獎難度極高、獎項稀缺而聞名的「晨星基金獎」，更在今年將最受矚目的「最佳台灣股票基金獎」頒給統一台灣動力基金，以表彰其長期績效的優異表現。