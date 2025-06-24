多重資產基金 穩中求勝

全球科技產業正處轉型浪潮，特別是人工智慧（AI）、電動車與機器人技術的發展，正重新塑造未來經濟格局，有望成為帶動全球經濟成長的火車頭。法人指出，市場波動猶存，多重資產基金可做為進可攻退可守的標的。

合庫AI多重資產基金經理人延任分析，美國政府的「大而美法案」雖然帶來多方面影響，但其中一項關鍵條款，即在未來十年內禁止各州與地方政府對AI進行監管，旨在消除AI部署與應用上的法律障礙。這項舉措將大大降低企業的合規成本與繁文縟節，有助於加速美國在全球AI領域的領導地位。此外，該法案還撥款用於聯邦IT系統的AI現代化改造，並提升網路安全，為AI技術的應用提供了政府層面的強力支撐。

政策與市場的雙重力量正引導科技產業走向更智慧化的未來，AI的快速進展為機器人技術的突破奠定了基礎，從自動駕駛計程車到人形機器人，這些前瞻技術不僅將改變交通出行方式，也將革新物流、製造和服務業，歷史經驗顯示，一旦技術與經濟效益取得突破，機器人將會快速普及，成為推動經濟成長的核心動力。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，受AI長線趨勢帶動，資料中心出租率超乎預期，在需求大過供給推升下，預計資料中心出租率將在2026年中達到高峰，預期要到2029年才能紓解。AI趨勢所帶來的用電需求，預期推升整體用電量，中游能源的傳輸與配送也會隨廠房興建同步增加，相關族群也值得留意。

華南永昌低波動多重資產基金經理人申暉弘表示，進入2025年下半年，市場氛圍較年初明顯改善。領漲族群以半導體與科技股為主，進一步推升整體大盤動能。不過，醫療保健等防禦型產業仍在築底階段，小型股及價值型策略表現相對落後。

面對下半年投資環境，基金操作策略將持續聚焦於「降低波動、穩健收益」兩大方向，其中，股市方面則維持多元配置，並靈活調整產業曝險比重，掌握科技成長動能與防禦型資產平衡配置的契機。