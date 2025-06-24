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保德信全球藍籌 吸睛

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

被動ETF已穩固台灣市場主流地位，主動式與主題型等ETF則迎來政策與資金支持。法人表示，近期多家主被動式新產品推出，投資人可考良具前景趨勢的產品，同時注意流動性與規模風險，適度分散布局，掌握市場「量」與「質」的並進契機。

保德信全球藍籌ETF（009810）昨（24）日至30日正式募集，009810為全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，發行價格15元，讓投資人透過一檔ETF，網羅全球100強趨勢企業，有效掌握全球投資契機。

另外，野村投信繼發行全台首檔主動式ETF主動野村臺灣優選（00980A）之後，此次再拔頭籌，推出全台首檔市值型主動式ETF「野村臺灣增強50主動式ETF」（00985A），將主動式ETF的投資版圖延伸至市值型，將主動式ETF投資範疇推向更寬廣的市場。

展望下半年全球股市，保德信全球藍籌ETF（009810）擬任經理人黃相慈指出，市場仍密切關注關稅壓力為美國通膨帶來的效應，在就業數據顯示勞動市場結仍強韌的基礎下，經濟軟著陸為現階段的基本情境，另外，市場普遍認定聯準會短期內不急於降息，芝加哥利率期貨亦顯示今年2碼的降息空間與聯準會的基本情境一致，顯示市場情緒穩定度提升。

黃相慈表示，跨國大型企業因為精準掌握產業趨勢、規模經濟、品牌價值等，因此企業市值成長性較一般企業更有爆發力，根據統計，目前全球100大企業的平均市值高達3,000億美元，遠高於全球大型股平均的770億美元，此外，全球100大企業的市值約佔全球股市的30%，過去10年的成長力道，由9.8兆美元快速躍升3倍至30.8兆美元之多。

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