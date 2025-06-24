台股基金績效出色 AI、半導體助攻三檔近一個月漲逾10%

隨著美國總統川普宣布以伊兩國達成停火協議，台股昨（24）衝回22,000點之上。隨台股行情升溫，台股基金報酬率跟著水漲船高，統計至23日，以日盛日盛、野村e科技、野村高科技基金近一個月績效超過10%以上最亮眼。

投信法人建議，面對近期市場波動，加上將面對關稅90天豁免期屆滿與企業財報公布的雙重考驗，建議以定期定額策略，長期布局台股基金。

觀察台股基金近一個月以來績效表現，包括日盛日盛、野村e科技、野村高科技基金績效達10%以上。

除此之外，台新2000高科技、野村台灣運籌、野村鴻運、日盛新台商、街口中小型等，績效也達9%以上。

富邦投信指出，近一個月來台股科技與半導體族群反彈力道強勁，加上市場風險偏好回升，以及投資人對美國總統川普重返政壇後貿易政策的最悲觀預期已消化，使科技股持續領漲。

展望後市，持續看好人工智慧（AI）硬體供應鏈與軟體應用端的長線成長趨勢。

野村投信表示，有鑑於台股布局難度明顯增加，建議投資人應回歸投資初衷，以長期增值投資為考量，布局主動式台股基金，減低擇時及選股的困難，透過專業投研團隊選股操作，更能順應市場快速變化的節奏，掌握具高成長特色的優質企業。

回顧2025上半年，全球企業因擔心未來關稅上升，急著在豁免期間拉貨，許多企業已將下半年需求提前在第2季準備完畢，下半年消費產品需求將因上半年提前備貨完畢減少，唯一未受影響而持續拉貨的是AI相關產品。

其中，受惠輝達GB300晶片順利出貨的散熱、網通、CCL等次產業，自4月以來每股獲利（EPS）屢獲上修，股價同步創高，明顯獲得市場資金青睞，台灣AI供應鏈將持續在2025下半年展現營運動能，短線可先留意國防軍工股，逢低留意AI伺服器供應鏈、台積電概念股。

台新2000高科技基金經理人沈建宏提醒，就短線分析，台股已反彈超過4,000點，累積不小獲利了結賣壓，第2季台股企業獲利恐低於原先預估，台股短線震盪將加大，宜留意追高風險。

不過，即使6~8月基本面題材轉淡，技術面有可能過熱拉回，但預期第4季至明年第1季基本面仍佳，建議拉回仍應擇優布局。

類股操作上，看好AI供應鏈受惠如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；高股息殖利率族群；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；低軌道衛星；機器人供應鏈等。