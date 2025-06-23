第3季基金投資趨勢／美股+非投資等級債 重磅出擊

美國關稅豁免期邁向倒數計時，隨著美中貿易談判底定，投資人對於關稅的焦慮感也降低不少。不過，市場仍有較多不確定因素。野村投信建議，第3季宜採取股債均衡配置的策略，股市以受惠AI成長趨勢最深的美股與台股為主，債市則最看好具有高殖利率的非投資等級債券。

駿利亨德森平衡基金成立於1998年，但駿利亨德森的平衡投資策略始於1992年，迄今已有逾30年的悠久歷史，歷經多次市場多空的考驗依舊屹立不搖。基金為聚焦美國股債市的平衡型基金，透過風險管理及動態調整，以60%的標普500指數之大型優質成長股票增值潛力，搭配40%的彭博美國綜合債券指數高品質綜合債券，打造攻守兼備的雙贏策略。在美股方面，嚴選大型優質成長股，投資團隊所篩選出的持股組合，無論是長期盈餘成長率、營收成長率、現金流成長率以及帳面價值成長率均優於同類型基金平均，適合想以平衡式投資策略追求長期超額報酬的投資人。

野村優質基金是野村投信台股旗艦型基金，曾連續兩年拿下晨星暨Smart智富台灣基金獎之ESG基金獎。野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究，基金經理人身兼產業研究員，團隊共享研究成果。基金操作風格追求長期成長，不會因為短期類股輪動而過度調整持股，故基金持股轉換率也較低；投資組合方面，以成長性產業暨次產業龍頭股為核心（目前比重為60~70%），搭配具高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍涵蓋電子與非電子產業，除了AI趨勢外更能掌握傳產股復甦契機，適合長期投資。

野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金可謂是債券界的多重資產基金，從區域、債種的多元組合，搭配依據市場環境的動態調整，追求報酬的最大化。基金可依市況靈活調整債券信評結構，市場多空皆可因應。目前基金核心布局優質大型金融債，且以歐洲大型銀行為主，信評高、體質穩健，在高利率環境下擁有較高殖利率，可發揮固定收益本質，亦可受惠於歐洲降息利多。此外，以債券利差幅度而言，新興主權債有更大利差收窄空間，資本利得動能可望更強勁，也是基金相對看好標的。

野村全天候組合基金追求最大化長期風險調整後報酬，投資期間愈長，成效可望愈見顯著，且透過組合基金架構，有機會進一步降低單一資產或區域的風險。基金投資顧問為駿利亨德森投資，旗下美國股債平衡式策略表現有目共睹，全天候策略則以此為根基並進一步擴展至全球布局，追求於牛、熊市、景氣成長或衰退環境皆能運作良好，投資標的也從股票、債券到另類資產，從共同基金到ETF領域展開，營造極致多元的資產版圖。野村基金（愛爾蘭系列）-美國非投資等級債券基金運用野村企業研究與資產管理公司（NCRAM）獨創的「千里馬（Strong horse）」投資策略，謹慎評估公司的經營及財務結構風險，分析公司是否具備在未來永續性的商業經營模式，篩選出具備中長期潛力之千里馬企業。截至今年4月底，該基金持債數目超過1,300檔、布局範疇達18個次產業，分散程度在同類型基金中實屬少見，若無強大研究團隊的支持，很難掌握如此龐大數量的債券投資。