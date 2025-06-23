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中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

南韓、印度股 外資加碼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

由於FOMC無驚喜，市場觀望情緒濃厚，上周外資對亞股同步轉趨保守，賣多買少，僅小幅加碼南韓與印度股市，分別買超2.5億美元以及1.8億美元，其他市場全數遭提款，惟資金淨流出金額幅度皆不大。

若從股市單周漲跌幅來看，也出現走勢分歧，保德信表示，獲得外資青睞的南韓與印度股市，單周分別上漲4.4%、1.5%，表現不俗，另外越南股市同期上漲2.5%名列第二，其他市場則全數收黑，其中以泰國股市單周下跌4.9%墊底。

針對中國股市展望，PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，中國近期的消費數據表現出色，零售銷售逆勢增長，5月年增率達6.4%，超越4月的5.1%和預估的5.0%，創2023年12月以來最快增速，主要受勞動節消費熱潮、政府補貼和618促銷活動推動，但因為市場氛圍仍趨謹慎，A股目前處於震盪整理階段，需密切關注政策和經濟是否能帶來新的動力；對於中國市場而言，結構性機會仍在，但總體經濟的復甦力道與外部環境的變化仍是影響市場表現的關鍵因素之一。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，過去兩年受惠於全球AI需求大增而帶來的半導體供應鏈商機，使得台股指數頻創新高，本益比也一直位居17倍至21倍區間，目前台股反彈後反覆測試年線位置，現在預估本益比已來到16.7倍左右，不僅低於兩年均值的18倍，更凸顯此時台股評價面更具吸引力。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，雖然近期金融市場深受Fed利率決策、中東地緣衝突加劇影響，但在印度央行今年三度降息，近期又放寬銀行及金融機構在基礎建設融資的放款規則，刺激金融類股表現。同時，價值買盤進駐，進一步支撐股市上揚，今年來SENSEX指數漲幅達5.4%，在新興亞洲股市之中僅次於南韓，表現相對亮眼。

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