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美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

市場波動加劇 多重資產基金提供穩健績效與風險分散

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
多重資產基金 可攻可守(本報系資料庫)
多重資產基金 可攻可守(本報系資料庫)

近期中東地緣政治風險急遽升溫，全球股市普遍回檔，而伊朗與以色列軍事衝突，引發市場對油價、供應鏈穩定性與全球資本市場波動的高度憂慮。法人建議，可利用多重資產型基金分散風險，近可攻、退可守。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年6月12日至6月18日止近一周，美國股票型市場轉為淨流入369.6億美元成為主要市場之首，其他包括：全球新興市場、亞洲不含日本股票基金、已開發歐洲、拉丁美洲、歐非中東呈現皆呈現淨流入分別為24.2、13.9、6.9、2.1和0.5億美元。

據CMoney統計至13日，觀察多重資產型基金（以美元計價）近一個月以來績效表現，包括：聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、統一全球動態多重資產、合庫AI多重資產、野村全球科技多重資產、鋒裕匯理實質收息多重資產等基金，皆達2%以上，表現穩健。

展望後市，野村投信投資策略部副總張繼文補充，即便市場認為在川普關稅政策影響下，美國經濟轉趨衰退的機率提高，但弱勢美元有利於增加美國出口並提升企業盈餘，根據Bloomberg統計，當美元相對歐元走貶時，美股企業盈餘上修力道普遍優於歐股。

整體而言，即便最終關稅結果的不確定性仍存，但目前白宮貿易政策阻力的變化已趨於和緩，不僅降低美國經濟衰退的風險，也能使企業與消費者提升對未來前景的信心，美股前景審慎樂觀。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著國際政經局勢波動加劇，台股近期同步受到外資觀望、區域風險升溫與聯準會鷹派言論等干擾影響，大盤指數短線拉回。但從基本面、政策面與資金面觀察，台股中長線仍具韌性，投資人可善用震盪行情，逢低分批布局具成長題材與產業前景的標的。

莊凱倫表示，在外部因素方面，中東地緣政治風險仍未解除，美國總統川普是否擴大支援以色列行動、G7會議中對能源與安全政策的共識，都可能牽動短期市場情緒與國際資金流向。此外，美國通膨與零售數據轉弱，市場對於聯準會是否會延後降息時點亦保持高度關注，短期仍將壓抑科技與高評價資產表現。

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