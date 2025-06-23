全球市場觀測站／邊境市場、新興債 出色

以伊衝突緊張情勢升級，上周美國政府對於可能是否出兵尚未鬆口，但已讓市場投資人轉趨觀望，多數股市震盪回檔，債市因聯準會重申保持利率不變的態度，呈現小幅區間整理，新興債、邊境市場債上漲，表現相對出色。

以色列與伊朗之間的戰爭持續超過一周，目前並無和緩跡象，且美國已將三艘航母調往地中海，加上美國參戰，21日美軍已向伊朗的三個核設施發動攻擊。

野村投信表示，中東緊張態勢有升高跡象，國際油價近一周漲幅在一成左右。短期內變數仍多，油、金價格等受惠避險情緒升溫，即使短暫回檔仍有支持動力，然而，原物料價格波動大，投資比重不宜過高。

上周另一個市場焦點是聯準會利率會議。此次聯準會仍是維持利率不變，符合市場預期，值得注意的是，雖然點陣圖顯示今年有兩次降息機會，但支持全年不降息的委員從5月的四人增加至七人，反映出委員們有轉趨鷹派的傾向。

野村投信指出，目前美國通膨面對兩大不確定因素，首先是對等關稅的豁免期即將在7月9日結束，但目前除了英國與美國達成協議，其他國家或區域都在協商中，美國是否會延長豁免期以及關稅稅率等都存在變數；其次是近期爆發的以伊戰爭。若油價進一步上漲，也會形成推升通膨的壓力。因此，預期美債殖利率將維持區間整理格局。近期新興╱邊境市場債以及亞債表現相對突出，除了反映市場分散投資的心態，新興國家近年來財政大幅改善，加上較高的殖利率，成為吸引投資人的因素。

近期南韓股市表現突出，近一月漲約15%，今年來漲逾25%，在全球主要市場表現名列前茅。據統計，外資於5月即已淨買超韓股達2.01兆韓元，在韓國新任總統李在明順利就任後，南韓股市漲勢更加凌厲。