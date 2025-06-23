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基金操盤手／AI供應鏈 題材一波波

經濟日報／ 記者廖賢龍╱台北報導
街口台灣基金基金經理人蘇昱霖。街口投信／提供
街口台灣基金基金經理人蘇昱霖。街口投信／提供

街口投信台灣基金經理人蘇昱霖，在川普首度當選美國總統時，已見識過川普的策略與作風，對其往往「先放話，再收斂」的策略有所了解，因此在今（2025）年4月遇到川普「人造熊市」的股災時，較能從容面對，先檢視產業基本面，緊抱核心持股，並尋找遭錯殺股票。

蘇昱霖小檔案
蘇昱霖小檔案
無庸置疑的是，AI仍為股市基本面最好的族群，尤其AI伺服器進入拉貨密集期，關鍵元件廠商業績水漲船高。AI發展愈來愈趨近生活面運用，從自駕車、智慧大樓等對安全重視會要求更為精準，企業決策不能容忍出現錯誤，因此需要更強大快速運算，所以需求會偏向上游硬體。

消費性電子也會隨導入AI等新功能增加而增強需求，首先會觀察手機，因其市場需求量體夠大，可帶動供應鏈業績持續成長，筆電則可能緩慢一點。

工業或車用雖也會需要導入AI，但如果從企業者角度觀察進一步投資的效能，尤其川普常讓市場無所適從，就未必會那麼快發展；尤其近年很夯的機器人議題，選股方面還是要謹慎考慮到中長期發展，特別會注意中國大陸相關廠商競爭性。

選股會挑供應鏈中具有更強技術及品質更高的台廠，特別在先進製程具有優勢台廠，避免大陸廠商切進供應鏈後帶來的紅海競爭，但未來如經歷過紅海的價格戰，後續會有利軟體業發展。

除大陸廠商競爭之外，川普要求的投資美國設廠是現階段選股重要考量之一，畢竟台廠中小企業要轉移到美國設廠挑戰性大，大企業則可能先行；不過，中小型股因本益比相對較低，仍具有利空間。

隨著對等關稅90天緩衝期即將結束，第2季搶出貨影響著下半年業績變數，而關稅拉高產品成本及金融市場波動會打擊消費者信心，這些都必須進一步觀察後續效應。傳產的紡織、製鞋及鋼鐵因匯率變化及競爭對手多，所以要再觀察；觀光、航運已回升到新冠疫情之前的水準。

AI族群經歷過4月遭錯殺的低點後，股價已逐漸恢復到原有股價水準，而由於明（2026）年GB300的整體架構沿用今年GB200，因此台灣廠商除台積電持續受惠之外，零組件廠商如半導體測試介面探針、滑軌、散熱、BBU、PCB等族群也同樣有持續受惠的空間，在下半年至明年有機會持續具有成長動能。

護國神山台積電占台股三成以上的權重，因此不易破底，但今年股市易受川普作風而波動，所以若遇川普言論導致股價下跌，可較為積極的尋找買點，並且須搭配營收基本面及技術面進行操作。

川普 台積電 AI

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