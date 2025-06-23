黃金閃亮 避險資產首選

中東局勢緊張，全球金融市場再添變數。法人指出，美股雖然回到年初高點，但反彈並不踏實，市場仍相當脆弱。在不確定因素瀰漫的環境中，黃金再度成為避險資產首選。

富達國際指出，美股重回年初高點，投資人或許認為這代表重回2022年10月以來多頭走勢軌道，但這仍是未知數。美股可能處於大型盤整區間，即S&P 500指數在4月低點接近5,000點至目前接近6,000點間震盪。

富達國際認為，美股這波反彈走勢欠缺廣度，市場中突破20天移動均線的股票不多且數量減少，這與股市上升趨勢背道而馳，反映市場存在脆弱性。

黃金成為避險選擇

而且，傳統上，美國企業獲利能力較強，使美股評價高於歐股。富達國際指出，若兩者獲利差距減少，評價差距也可能收窄。目前美股預期本益約20倍，歐股則約15倍，未來可能一下一上，兩者差距可能趨近於零。

黃金超越歐元，成為全球各國央行持有的第二大儲備資產。富達國際指出，隨著投資人尋求美元及美元計價資產（如美國公債）的替代品，黃金再次成為避險資產首選。2025年以來，黃金受惠於避險吸引力、流動性及儲備地位，漲幅超過所有主要資產類別。

富達國際分析，今年4月金價飆升至歷史新高，打破1980年代創下的舊紀錄，當時中東局勢也曾引發投資人憂慮。最近金價仍在高檔震盪，目前金價走勢與1970年代末期及金融海嘯期間非常相似，而這兩個時期的通貨膨脹及不穩定等情況，也與現今相似。不過，美國在全球的地位及金融基建的不確定性增加，則是推升金價的額外因素。

施羅德投信分析，黃金行情支持不只來自市場避險情緒，還有兩股長線力量，持續推動金價上行。一是戰火未止，危機難解；二是各國央行持續增持黃金，毫不手軟。例如，中國大陸已連續第七個月增持黃金。各國央行增持黃金，代表的不僅是對金價的信心，更是對美元體系未來穩定度的質疑。