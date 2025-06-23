短期信用債 攻守兼備

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）本月維持利率不變，法人普遍預期，Fed官員立場紛歧，最快可能要到9月才會降息，且未來一年的降息次數降低。由於主要股市波段漲幅已大，在面臨不確定的市場，建議投資人做好資產配置，不宜重壓風險資產。

富蘭克林投顧指出，Fed如預期按兵不動，雖仍預計今年將降息2碼（即0.5個百分點），但明年降息次數從兩次降至一次。Fed主席鮑爾立場仍偏鷹，認為關稅終將推高消費端價格，不能假設關稅僅是一次性通貨膨脹衝擊。

富蘭克林投顧指出，雖然川普關稅措施面臨法律戰且不確定性高，但川普政府正積極推進大而美法案，包含延長減稅、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能提早通過。若法案順利通過，有助舒緩部分市場不安。

安盛投資管理核心投資部投資總監伊戈（ Chris Iggo ）指出，如果中東局勢持續惡化，並推高能源價格，恐將衝擊全球經濟。目前資產價格的反應顯得過於樂觀，投資人尚未充分意識潛在的經濟疲軟風險。

伊戈認為，在多重不確定性（包括關稅政策、財政預算談判、通貨膨脹走勢與地緣衝突）交錯之際，未來數周市場波動可能進一步擴大。股市目前估值偏高，將成為首波衝擊對象。相形之下，若未來經濟數據進一步走弱，對Fed構成降息壓力，則債市仍有上行空間，成為更具吸引力的避險選擇。

伊戈指出，美股已重返歷史高位，反映市場信心仍然強勁，但同時凸顯估值偏高所帶來的潛在危機。在充滿不確定的環境，股票虧損風險明顯高於債券，與其在股市中承擔更大損失，不如審慎轉向債市配置。

瑞士百達資產管理看好短存續期信用債，主因票息較明確，波動較低，成為資產配置更具可控性選項。相形下，美國政策不確定性升溫，美長天期債壓力較大。

降息 Fed

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