台股中小型高息商品 搶鏡

台股近一周高檔震盪整理，不過台股基金整體表現仍相對穩健。根據統計，近一周台股基金中，以中小型與高股息基金抗震表現相對亮眼，顯示市場資金仍聚焦在具防禦性與成長性的主題基金。

台股自5月以來強勢反彈，指數一度站上22,000點，雖然短線漲多出現震盪，但中小型與特定主題族群仍有資金承接動能，帶動相關基金維持正報酬。

富邦投信產品發展策略團隊表示，短期市場除了關心地緣政治風險變化，本月聯準會如市場預期維持利率不變，而最新經濟展望連續第二次將經濟成長率超預期下調、通膨超預期上調，本次失業率也出現超預期上調，故利率點陣圖顯示今年仍有2碼降息空間。金融市場對FOMC會議反應不大，未來仍須留意勞動市場是否出現較嚴重裁員導致經濟陷入衰退風險。

富邦投信指出，全球對AI應用加速布局，尤其在關稅不確定性高漲下，資本投入更為集中。根據5月出口與月營收顯見，台灣長期AI地位持續提升。本波關稅與美元匯損對基本面的衝擊多反映在股市後，第一波資金明顯回歸電子權值股，顯見投資焦點又重回長線AI科技。

後續關注AI供應鏈出貨動能，預計大盤行情有望朝向較佳的輪動向上慢牛走勢。建議投資人，可選擇具主題性與抗震能力的基金，如高股息或成長性與中小型基金，並採定期定額方式分批布局，降低波動風險。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，展望未來，輝達新一代AI晶片Rubin GPU，預計最快9月提供客戶樣品，並在2026年初量產，對半導體設備，矽光子、散熱、機殼等產業有利。