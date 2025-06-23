全球股市近來歷經各項多空洗禮，在市場逐一反應利空干擾，總體經濟仍穩健有撐下，主要市場表現大多仍在震盪中維持上行。至19日止，前十強股市第2季來累積漲幅都逾4%，區域以亞股上榜五席最佳，當中韓國更以20%高居全球第一強市，另外亞股四強則為日本8%、印尼7%、台灣6.3%和印度5.1%。

利安資金韓國基金經理人金昌錫與張琇樺表示，韓國股市KOSPI指數今年來漲幅逾20%，躍升成為2025年亞洲最強股市，主要利多來自新任總統李在明上任後，立即追加政府預算，充分展現南韓政策作多決心，加上5月29日南韓央行降息1碼並暗示未來將繼續降息，也為南韓股市漲勢續添柴火。

建議可以透過布局韓國基金，以精準配置南韓利基產業，持續鎖定各行業領導企業龍頭股作中長期持有，包括電商平台、AI軟體、韓國娛樂及傳媒、科技材料本土化、工業自動化、創新醫療保健等領導企業，這些利基行業龍頭本身挾帶技術與資本兩大優勢，預估股價中長期表現值得期待。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度基於經濟成長動能強勁，近期印度企業利潤率亦有改善，高盛預估2026財年企業獲利仍有12%成長性，還享有人口紅利，不僅有助抵銷關稅政策可能帶來的負面影響，還因擁有近3.8億人的中產階級而帶來強勁的消費能力。

再者，印度具有靈活的外交策略與地緣平衡，在國際局勢變化下仍能保有彈性，爭取多方合作與自主的機會，且官方也積極推出利多政策吸引國際廠商進駐投資，長期而言有助其經濟與產業發展與升級，有利於印度股市表現。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易指出，儘管川普多變的政策方向、國際地緣政治變化仍不時為市場增添波動，但考量對等關稅議題的影響性漸弱，加上全球AI大勢並未改變，上游半導體與下游硬體中長期需求將成為台股的支撐。