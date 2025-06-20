基金特蒐／科技REITs商品 前景亮

FOMC會議如市場預期按兵不動，政策利率維持在4.25%-4.5%不變，點陣圖亦顯示維持今年2碼降息空間。法人建議，美中貿易局勢仍未明朗，中東地緣政治風險亦升溫，市場情緒可能轉趨保守，具備防禦特性的實質資產，再度成為投資人資金布局的重點方向。

根據統計，年初至今標普500指數上漲1.6%、那斯達克指數上漲0.5%，不動產指數則有1.9%的漲幅。回顧過去一年以來，在以實質資產為主體、並納入REITs配置的多重資產基金中，有兩檔基金在同類型產品表現特別突出，近一年報酬率突破9%，分別為「凱基未來世代關鍵收息多重資產基金」及「凱基實質收息多重資產基金」。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉苑婷。凱基投信／提供

圖／經濟日報提供

值得注意的是，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金投資區域涵蓋美國、台灣、德國、澳洲、日本、英國、荷蘭及新加坡等國家，其中以美國為核心市場，投資比重過半。若依據產業分類，該基金涵蓋不動產、資訊科技、醫療、資料中心等主題，顯示其配置策略兼顧趨勢成長爆發力以及實質資產保護力。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉苑婷指出，AI技術近年快速發展，企業對算力、雲端架構與資料中心的投資持續上升。根據Bloomberg intelligence資料預估，至2025年，全球生成式AI營收可能達到3,140億美元，未來四年更可能突破1兆美元大關，帶動整體AI產業營收爆發性成長。企業財報數據也反映AI投資與應用的實質落地，企業端導入AI與雲端服務逐步擴大。

在此趨勢下，美國雲端服務巨頭持續擴大AI與雲端投資規模，對資料中心的需求同步攀升。葉苑婷進一步指出，以資料中心為主體的REITs也因應此趨勢同步受惠。除企業導入AI加速外，相關資料儲存與計算所需的基礎建設需求同樣顯著提升，為資料中心REITs帶來長期成長動能。葉苑婷補充，生成式AI帶動的大數據與新興應用需求，也進一步推升科技REITs的成長潛力。

除了科技之外，高齡化社會趨勢同樣為資產配置提供另一動能主軸。葉苑婷指出，銀髮住宅屬於內需導向資產，不易受到經濟景氣波動或政策稅制影響，目前租賃與入住率已從疫情低點回升。

隨著人口老化結構持續，長照機構與專業醫療設施的需求穩步上升，推動此類資產的成長潛力。銀髮住宅目前也有3.5%的年租金成長率，成為具備長期趨勢支撐的資產類型，在全球市場波動加劇的背景下，這類REITs的配置價值更加凸顯。

葉苑婷指出，從估值角度來看，REITs目前本益比約為19.6倍，與S&P500平均值的20.2倍相近，顯示整體估值處於相對合理位置。隨著市場預期利率可能進入轉折階段，過去因高利環境而被壓抑的REITs資產，未來有望迎來估值修復空間，重新獲得市場關注。葉苑婷表示，這類資產具備現金流特性，靜待未來聯準會降息後也具備基本面與估值面的雙重優勢。

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