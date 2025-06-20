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新鮮人三招 累積第一桶金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人表示，社會新鮮人學習投資理財時，只要把握三項原則，不僅能有餘裕理財，也能為個人未來的生涯發展加分。 路透
法人表示，社會新鮮人學習投資理財時，只要把握三項原則，不僅能有餘裕理財，也能為個人未來的生涯發展加分。 路透

畢業季節來臨，社會新鮮人談到理財時，最常見的反應是：「收入根本不夠花，哪有多的錢理財？」法人表示，社會新鮮人學習投資理財時，只要把握三項原則，不僅能有餘裕理財，也能為個人未來的生涯發展加分。

基富通總經理王浩宇表示，新鮮人初入職場通常仍在學習或適應環境的階段，基本上收入不會太高，但其實不用太擔心，只要一點點錢便可以展開行動，不必等到手上有一大筆資金才開始。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

王浩宇說，例如從「無痛存錢」開始，第一天存下10元並且每天等值增加，每二天存20元、第三天30元……。如果無法負荷就維持最後的金額，每個月也能默默存下數千元，這筆錢可當作投資的啟動資金。

王浩宇建議，掌握三項投資理財原則。一是妥善分配每月的開銷，減少或降低非必要的固定花費，日常支出建議控制在每月收入的約七成。二是培養閱讀習慣或參加講座等外部課程，及建立人際關係，充實個人知識提升職場競爭力，創造未來升遷或加薪的機會。三是擬定個人理財計畫，及早善用時間複利價值累積財富，以實現人生各階段目標。

王浩宇表示，現在市場上的理財商品種類非常多，搭配定期定額的小額投資機制，很適合社會新鮮人。尤其是對於金融知識有限、沒有足夠的時間追蹤市場消息、只有小額資金又希望能分散投資的人，可以優先考慮共同基金或ETF，因為共同基金的優勢在於投資門檻低、標的分散、有專業團隊研究財報及掌握趨勢。

第一金投信也提醒，挑選單一個股需要較多關注度，資訊搜集、股價變化、投資時機挑選都要費心思。社會新鮮人不妨透過專業投資機構提供的投資工具，如基金、ETF，再搭配定期定額的方式投資，都能降低選股、選進出場時機的麻煩程度。

瀚亞投信指出，相較於收入較高的中老年族群，年輕人最大的資產就是「時間」。距離退休仍有數十年，風險承受能力相對較高，因此可考慮爆發潛力強的股票型基金，透過經理人靈活操作、依市況調整配置，有望創造超額報酬。

王浩宇也提醒，社會新鮮人有較長的時間能應對短期的市場風險，不建議太過保守，但是在挑選投資標的時，還是要先衡量個人的風險承受度，如積極型可選擇投資單一國家或產業的股票型基金；穩健或保守型可挑選股債均衡配置的平衡型基金，或投資範圍較分散的全球型股票基金。

在交易成本方面，國內已有多個基金交易平台，無論單筆或定期定額投資都是零手續費，且沒有信託管理費，還有低檔自動加碼、基金健檢等免費的輔助理財功能，成本低廉、便利性高，對於社會新鮮人是相當容易上手的理財方式。

王浩宇

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