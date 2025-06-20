社會新鮮人 布局成長型資產 提高報酬

社會新鮮人掌握理財三大原則之後，該布局哪些標的？法人指出，就市場來看，美國、台灣、印度、日本等長線成長動能強；就投資主題來看，人工智慧（AI）、半導體、太空衛星等創新科技，都值得注意。

法人指出，即使川普關稅議題提高全球金融市場波動，但科技股長線成長動能驚人。對社會新鮮人而言，科技股不可或缺，可布局美國科技基金、台股科技基金、全球科技基金或相關ETF。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，創新與執行力是科技公司能否在中長期脫穎而出的關鍵。由於新創企業在早期階段市場規模與成功機率難以評估，投資人不易進行個股操作，最好透過基金參與中長線行情。

除了以美台為主的科技主題之外，社會新鮮人也可以酌量布局印度及日本股票基金，作為進行資產配置的第一步。印度經濟維持高成長，有龐大的內需市場，受到關稅戰的衝擊較低；日本的經濟動能改善，股東權益報酬率提高，都是值得注意的市場。

近兩、三年存股風潮崛起，社會新鮮人該存哪種ETF或基金？第一金投信表示，要從風險承受能力的角度來看。在投資的風險與報酬光譜上，債券ETF或基金、高股息ETF或基金偏向保守及穩健型，這類收益型資產確實可以作為資產配置的一環。不過，在年輕人的投資組合中，成長型標的也不應該缺少，最好適度提高資產的風險波動度，有利於提高投資報酬。