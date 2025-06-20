台股商品五強 績效正點

中東戰火再增添市場不確定性，加上鄰近對等關稅豁免大限，近期行情走勢再度轉為震盪。

法人認為，未來五至十年AI將成為科技發展與應用的核心動能，科技股繼續擔綱股市多頭行情的領頭羊，台股中長線持續看俏，拉回可以留意績優的台股共同基金布局。

今年以來加權指數下跌3.5%，根據Lipper統計至6月17日，對比同期間台股共同基金表現，133檔平均值為下跌6.8%，贏過大盤的有23檔，占比為17.2%，其中，日盛日盛和日盛新台商兩檔基金表現出色，交出2.3%和2.2%的成績，正報酬還有摩根中小、聯邦中國龍和瀚亞高科技。

日盛新台商基金經理人謝尚瑾表示，台股受消息面影響，指數高位震盪，然十日線支撐暫有守，波段下檔尚具有月線，多頭結構仍穩健，目前市場已逐步消化訊息面的利空因子，以及淡化政策的不確定性，使得全球股市波動也相對緩和，台股在下檔支撐未以長黑跌破時，台股仍具備震盪緩創波高機會。

產業方面，台股5月營收月減年增，主要受匯損影響，雖受匯損影響但營運尚佳，此外，經由上下游的供應鏈確認，AI伺服器的需求仍然在正向的發展上，因此短線盤勢震盪拉回可視為布局良機。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，市場樂觀情緒帶動下，台股電子族群近期漲勢凌厲，關稅豁免90天內，廠商急單拉貨效應使上半年出現淡季不淡的現象，但也導致下半年要開始留意小循環的反轉點；惟AI需求仍相當大，基金操作上仍會採取積極操作，以AI作為主軸，但將從雲端基建走向邊緣或主權應用，也會隨循環時間點迫近後，轉趨謹慎。

根據野村台股研究團隊最新預估，2025年電子類股整體每股盈餘（EPS）年增率可望達20.56%，即使面對潛在關稅風險，仍維持亮眼成長動能。