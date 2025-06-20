科技、印度基金 人氣熱

國際股市今年來受經貿政策、地緣政治等因素波動加劇，不過定期定額策略仍是許多投資人的理財方式，達到長期資產累積的目標。事實上，統整5月海外股票基金定期定額扣款金額前十強中，以科技、印度相關基金最受青睞。

觀察5月投信投顧公會最新公布的每月定期定額扣款金額統計資料，前十名來看，以科技主題基金和印度基金最受青睞；進一步觀察單月扣款金額，有三檔產品都超過5,000萬元，分為統一全球新科技、復華全球物聯網科技，以及群益印度中小基金。

綜合統一、復華投信研究團隊表示，當AI落實到終端產品，看好由AI帶動產業復甦的PC市場。今年Windows 10將退場，再加上AI PC的興起，屆時將掀起一陣換機旋風。

AI仍是布局電子成長題材的主旋律，看好投客製化晶片及邊緣運算題材，將酌量布局於台幣升值受惠股及高股息電子股。

目前多數生成式AI仍須仰賴雲端平台執行，但是隨著AI PC的普及，日後使用者不須仰仗雲端平台，即可在自己的裝置上進行操作，AI運用從雲端走向終端裝置，市場預期2025至2027年AI PC帶來的影響會更為顯著，預期2027年AI PC滲透率將高達70%，終端設備運用將開啟新篇章。

印度市場方面，群益投信印度市場研究團隊表示，雖然全球貿易秩序可能因美國關稅政策影響而洗牌，不過整體來看，印度處於相對優勢地位，因素在於印度內需市場龐大，有助抵消提高關稅帶來負面影響。

從基本面來看，印度經濟動能仍在主要經濟體中相對活躍，近期企業利潤率也有所改善，高盛預估2026年企業獲利仍有12%成長性，其中消費產業在通膨降溫與減稅環境下相對受惠，其餘如電力設備及基建公司則具備成長潛力。

整體來看，在前述條件的支持下，加上印度官方也積極推出利多政策吸引國際廠商進駐投資，仍看好印度中長線投資前景。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，近日印度央行三度降息，寬鬆力道出乎市場預期，而在寬鬆大門開啟後，有望加快政策傳導速度，以降低國際關稅政策不確定性對經濟的影響，料此舉有助印度經濟成長動能加速，為股市增添新的上行動能。在投資布局方面，現階段可留意政策受惠族群、國防、電力設備、科技等類股表現。