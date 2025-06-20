第3季基金投資趨勢／多重收益基金搭配股債 兩頭賺

瀚亞投信指出，川普政府的關稅政策仍存在諸多不確定性，所幸全球經濟衰退機率低，企業獲利展望仍佳，中期市場可望維持向上趨勢。建議投資人，在第3季投資組合中，股債多重收益組合基金可占三成；純債券基金占30%，以非投資等級債搭配優質公司債基金；股票基金則占40%，聚焦台灣科技、日本及印度。

瀚亞投信投資長林如惠表示，短期震盪可能會持續，透過股債平衡的分散投資策略，有助於因應短期震盪，並可掌握中期行情。在股市中，新興市場可望優於成熟市場，主要是評價處於相對低的水準，且美元偏弱可望帶來助力，投資機會浮現。

瀚亞多重收益優化組合基金目前以投資等級債占23.6%最多，再來是非投資等級債的22.1%、全球股票的21.8%、美股的19.7%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於6.89~7.62%。

此外，瀚亞多重收益優化組合基金還有美元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣及日圓等多項配息級別。尤其最近新台幣強升，日圓回貶，瀚亞投信建議，投資人如果持有大量日圓且短期內不急於使用，可布局這檔基金的日圓級別，不僅可為接近零息的日圓大幅提升收益，且有機會賺取價差與匯差。

在純債券基金方面，瀚亞投信建議，三分之二可配置在瀚亞全球非投資等級債券基金，三分之一在瀚亞優質公司債基金。兩者皆是網羅全球的債券，都以美國公司債為主；前者聚焦較高評等及短天期的非投資等級債，嚴控下檔風險以穩健累積長期收益，後者則主要鎖定A級以上債種。

瀚亞投信分析，全球非投資等級債受美債殖利率波動影響較小，當前雖然利差較窄，但殖利率仍處於歷史高位，投資機會依然存在。至於投資等級債，雖然較容易受到美元持續走弱與美債殖利率波動所影響，但市場不確定性高，加上股市反彈幅度已高，投資等級債仍有抗波動的能力，因此在投資組合中不可少。

在股票基金部分，瀚亞投信建議可配置20%在台股科技基金、10%印度基金及10%日本股票基金。其中，瀚亞高科技基金短中長期績效皆在同類型的前段班，且周轉率遠低於同類型基金；產業以電子零組件股逾30%最多，其次是半導體股約30%、電腦與周邊股的27%。基金布局仍以人工智慧（AI）為主軸，但將從雲端基建逐漸移向邊緣或主權應用。

至於瀚亞日本動力股票基金，則鎖定股價被低估的優質個股，嚴格遵守評價選股原則，不追高主流類股，投資組合集中持股約40檔、股價淨值比僅約0.9倍，因此基金中長期表現相當穩健。在產業分布上，這檔基金目前以工業股占29.9%最多，其次是原物料股的15.1%、景氣循環消費股的14.3%、金融股的13.8%、資訊科技股的10.8%。

瀚亞印度基金為國內投信發行的第一檔印度基金，成立剛滿20年，長期績效出色，備受投資人肯定，規模高達150億元。基金有七成聚焦大型股，其餘三成則布局具潛力的中小型股；產業以景氣循環消費股占33.4%最高，其次是金融股的19%、工業股的11%。瀚亞投信認為，印度經濟仍高速成長，企業財報也釋出正面訊號，激勵印度股市重回多頭格局。