跨國科技基金 規模成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國總統川普關稅戰按下暫停鍵，全球股市出現明顯反彈，不過，跨國投資股票型基金因行情波動加大，最新整體規模不增反減，但聚焦科技主題基金標的受惠AI趨勢及費城半導體等科技指數翻多逆勢成長。

投信投顧公會最新統計至今5月底止，境內跨國投資股票型基金較4月減少34.4億元，減幅0.7%，規模降至4,909.8億元。據統計，以科技股為主的費城半導體5月漲幅達12%，居全球股市主要指數之冠，那斯達克指數亦有約一成漲幅，引領此波股市反彈走勢，進一步推升相關基金規模績效表現。

理柏資訊統計，5月規模成長較突出的跨國股票型基金包括瀚亞美國高科技、復華全球物聯網科技、統一全球新科技等基金皆為科技主題，績效受惠AI高成長趨勢，近兩年皆有逾四成報酬；路博邁5G股票、復華華人世紀基金同期間績效更有逾五成。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，預估關稅政策最壞情形已過，加上公布的科技股財報強勁，吸引資金回流，使股市脫離4月極度悲觀情緒，目前持股水位採中性偏多因應，不過仍須關注關稅等政策發展動向，布局除聚焦受惠AI的資訊科技類股之外，類股配置也將擴及工業、通訊及受關稅影響較小產業，以因應市場波動。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，下半年科技仍是產業成長核心，尤以軟體及AI相關供應鏈為主軸。另一方面，受中美貿易局勢影響，AI供應鏈正積極轉往中東市場，此舉帶動該地區在人工智能、雲端運算的發展，有望成為下一波的成長動能。除了AI供應鏈外，受惠於製造業回流及AI投資帶動的電力設備與5G供應鏈，也將是未來關注的重點產業。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，美國經濟基本面強勁，市場對關稅戰訊息波動影響持續降低，基金分散配置於美國、歐洲、亞洲等受惠科技創新、軍工航太、電力基建等產業，以參與全球產業發展趨勢帶來的行情表現機會。

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