日股三優勢 法人喊買

本周為超級央行周，日本央行率先宣布維持基準政策利率不變，合乎市場預期。資產管理業者分析，日股擁有邁入通膨、企業治理、評價低廉三大結構性優勢，看好日股後續表現，投資人可利用日股基金布局。

今年來全球股市受到美國對等關稅衝擊，表現震盪，但日股相對抗跌。統計至18日，境外日本股票型基金的今年來績效，不乏表現突出者，例如富蘭克林坦伯頓日本基金報酬率8.4%，再來富達日本價值、摩根JPM日本、野村（愛爾蘭系列）-日本策略價值等也都超過5%。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，現階段日本有顯著的實質薪資成長、消費信心改善，且企業股東權益報酬率持續改善，企業治理改革已為日本企業主流；同時，許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，解除交叉持股並執行買回庫藏股計畫，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續。此外，日本股市的評價水準仍屬大幅折價狀況，也是值得投資的原因。

野村投信也提出三大點看好日股，首先是日本內閣府9日將財年第4季（2025年1-3月）GDP季減年率自原先的-0.7%上修至-0.2%，經濟萎縮幅度縮小，對日股產生正面效益；其次是東京證券交易所針對資本市場改革方向不變，日企資本效率意識抬頭，從金融、工業、科技、生醫、公用事業領域紛紛啟動庫藏股計畫，顯示日企股東回饋已全面啟動，加速落實企業治理改革。

此外，相較於美股高度集中在科技相關產業，美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域有強大競爭力、形成獨特的投資優勢，即便川普關稅不確定性的衝擊，但日本內需具備一定經濟支撐力，對於欲尋求風險分散、又可布局全球化企業的投資人而言，是不錯的投資選擇。