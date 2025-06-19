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瀚亞：第3季採四三三投資策略 股票聚焦台灣、日本及印度

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瀚亞投信指出，川普政府的關稅政策仍存在諸多不確定性，所幸全球經濟衰退機率低，企業獲利展望仍佳，中期市場可望維持向上趨勢。建議投資人，在第3季投資組合中，股債多重收益組合基金可占三成；純債券基金占30%，以非投資等級債搭配優質公司債基金；股票基金則占40%，聚焦台灣科技、日本及印度

在股票基金部分，瀚亞投信建議可配置20%在台股科技基金、10%印度基金及10%日本股票基金。其中，瀚亞高科技基金短中長期績效皆在同類型的前段班，且周轉率遠低於同類型基金。基金布局仍以人工智慧（AI）為主軸，但將從雲端基建逐漸移向邊緣或主權應用。

至於瀚亞日本動力股票基金，則鎖定股價被低估的優質個股，嚴格遵守評價選股原則，不追高主流類股，投資組合集中持股約40檔、股價淨值比僅約0.9倍。瀚亞印度基金為國內投信發行的第一檔印度基金，成立剛滿20年，長期績效出色，備受投資人肯定，規模高達150億元。基金有七成聚焦大型股，其餘三成則布局具潛力的中小型股。

瀚亞多重收益優化組合基金目前以投資等級債占23.6%最多，再來是非投資等級債的22.1%、全球股票的21.8%、美股的19.7%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於6.89%-7.62%。

在純債券基金方面，瀚亞投信建議，三分之二可配置在瀚亞全球非投資等級債券基金，三分之一在瀚亞優質公司債基金。兩者皆是網羅全球的債券，都以美國公司債為主；前者聚焦較高評等及短天期的非投資等級債，優勢在於殖利率仍處於歷史高位，後者則主要鎖定A級以上債種，抗波動能力強。

股票 印度

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