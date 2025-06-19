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聯準會利率連四凍 分散投資破僵局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓公司債基金績效。（資料來源：理柏資訊，原幣績效，截至2025/5/31，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差）
富蘭克林坦伯頓公司債基金績效。（資料來源：理柏資訊，原幣績效，截至2025/5/31，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差）

美國聯準會6月18日如市場預期維持利率於4.25%~4.5%不變、連四次按兵不動，會後聲明稱近期經濟仍穩健，失業率保持低檔，就業市場穩固，通膨則略高，並下修今明兩年經濟成長率至1.4%和1.6%（原1.7%和1.8%）。同時上修今明後三年失業率和通膨率，以反映關稅影響。值得留意的是，雖預計今年仍將降息兩碼，但明年降息次數從兩次降至一次，點狀圖還顯示聯準會內部分歧加大，凸顯出官員們現階段決定政策的難度。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管聯準會對降息態度審慎，且關稅戰使市場面臨的風險升高，預期在關稅議題開始獲得解決、政策轉向鬆綁監管之際，企業併購活動可望有所回溫，整體非投資級債企業資產負債表良好，技術面順風仍存，仍看好美國公司債市機會，維持有紀律的主動精選標的策略。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國公債面臨三大難關，導致儘管未來聯準會重啟降息，但長天期殖利率恐還有上升空間。一、通膨：隨著企業於關稅前所囤積的庫存減少，預計未來產品售價將提高，導致核心通膨上升。美元走弱以及原自中國大陸進口的商品轉向其他成本更高的國家進口，也增加通膨上揚風險。二、負債：大而美法案正在參議院審議中，一旦通過，財政與政府負債將面臨長期惡化壓力。三、全球分散投資風氣興起：由於美國政策的不確定性，衝擊市場持有美國資產尤其是美國公債信心。再者，貿易夥伴國若因關稅導致對美國出口之收入下滑，恐進一步壓縮美國公債的買盤來源。

富蘭克林證券投顧表示，美元為國際準備貨幣的地位現無法被取代，全球高評級債券仍以美元計價占多數，而且在已開發國家中，美國公債殖利率仍普遍高於日本和歐洲等國家公債，權衡債券固定收益與市價跌價風險下，利率敏感度低的美國中短天期公債和投資級公司債、以及可受惠減稅和鬆綁監管政策的非投資級公司債仍可做為美元債券的配置核心。然而，對於過於集中在美元資產部位者，建議可搭配全球股債平衡型或全球當地公債型基金，順應美元貶值以及全球分散投資趨勢機會。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金投資於全球公債為主，並以投資級公債為多，截至5月底之持債到期殖利率6.88%，高於對應大盤指數的3.35%。且持有美國公債部位僅2.58%，遠低於大盤指數的五成；於日圓配置比重達30.57%，高於對應大盤的16%。以大幅減碼美國、廣納全球其他國家公債和貨幣的配置，可做為分散美元資產的選項。

富蘭克林坦伯頓公司債基金績效表現優於同類型平均，且提供多幣別選擇，除了美元，也有日幣避險月配息與澳幣避險月配息級別，有利於投資人分散貨幣配置，而美元的穩定月配息級別，則方便有較穩定的配息規劃需求的投資人。

美國公債 月配息

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