快訊

青少年犯案去年4.7萬人創新高 集中在詐欺 綠委批機關卸責

半導體來電 科技主題基金規模逆勢成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
5月規模成長跨國股票型基金(資料來源：投信投顧公會、理柏資訊)
5月規模成長跨國股票型基金(資料來源：投信投顧公會、理柏資訊)

川普關稅戰按下暫停鍵，全球股市出現明顯反彈，不過，跨國投資股票型基金因行情波動加大，最新整體規模不增反減，但聚焦科技主題基金標的受惠AI趨勢及費城半導體等科技指數翻多逆勢成長。

投信投顧公會最新統計至2025年5月底止，境內跨國投資股票型基金較上個月減少34.4億元，減幅0.7%，規模降至4,909.8億元。據統計，以科技股為主的費城半導體5月漲幅達12%，居全球股市主要指數之冠，那斯達克指數亦有約1成，引領此波股市反彈走勢，也進一步推升相關基金規模績效表現。

理柏資訊統計，5月規模成長較突出的跨國股票型基金包括瀚亞美國高科技、復華全球物聯網科技、統一全球新科技等基金皆為科技主題，績效受惠AI高成長趨勢，近兩年皆有逾四成報酬；路博邁5G股票、復華華人世紀基金同期間績效更有逾5成。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，預估關稅政策最壞情形已過，加上公布的科技股財報強勁，吸引資金回流，使股市脫離4月極度悲觀情緒，目前持股水位採中性偏多因應，不過仍需關注關稅等政策發展動向，布局除了聚焦受惠AI的資訊科技類股之外，類股配置也將擴及工業、通訊及受關稅影響較小產業，以因應市場波動。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，美國經濟基本面強勁，市場對關稅戰訊息波動影響持續降低，基金分散配置於美國、歐洲、亞洲等受惠科技創新、軍工航太、電力基建等產業，以參與全球產業發展趨勢帶來的行情表現機會。

關稅 股票

延伸閱讀

變局中找到生存法則 打造成長、穩定現金流

瑞銀：陸下半年經濟增速恐放緩

經部：232關稅產品輸美比重達8成 涵蓋半導體伺服器

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

相關新聞

如何存退休金？鉅亨買基金：別迷信高息 這策略才關鍵

隨著壽命延長與通膨壓力加劇，如何靠投資存退休金成民眾關注議題。鉅亨買基金總經理張榮仁指出，很多人看配息基金，往往只看「配...

平衡型基金穩中求勝 股債配布局抗震投資人青睞

以伊衝突延燒，加上川普關稅、聯準會利率變動等不確定，影響國際市場表現。法人表示，組合平衡型基金近三個月來績效表現穩健，更...

第3季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

川普4月初公布對等關稅之後，全球金融市場跟著動盪，不確定性瀰漫金融市場。展望第3季，全球經濟及金融市場面臨更多變數，投資...

「逃離美國」概念崛起 投資轉向美股以外的國際股市

6月美銀美林經理人調查報告出爐，預期全球經濟成長力道減弱的經理人較4、5月減少，顯示風險情緒有所提升；不過，被問及未來五...

國際衝突不斷 黃金商品再成資金避風港 投資價值受關注

國際事件衝突不斷，黃金避險功能再度獲得市場青睞。法人指出，金價在地緣政治等衝突下，黃金仍是最有效的避險資產之一，建議近期...

美債、投等債 分批布局

近兩年債市波動較大，加上美國總統川普關稅政策使美債殖利率一度飆高，更增添投資人疑慮。元大投信表示，面對下半年的多重變數，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。