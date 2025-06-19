半導體來電 科技主題基金規模逆勢成長

川普關稅戰按下暫停鍵，全球股市出現明顯反彈，不過，跨國投資股票型基金因行情波動加大，最新整體規模不增反減，但聚焦科技主題基金標的受惠AI趨勢及費城半導體等科技指數翻多逆勢成長。

投信投顧公會最新統計至2025年5月底止，境內跨國投資股票型基金較上個月減少34.4億元，減幅0.7%，規模降至4,909.8億元。據統計，以科技股為主的費城半導體5月漲幅達12%，居全球股市主要指數之冠，那斯達克指數亦有約1成，引領此波股市反彈走勢，也進一步推升相關基金規模績效表現。

理柏資訊統計，5月規模成長較突出的跨國股票型基金包括瀚亞美國高科技、復華全球物聯網科技、統一全球新科技等基金皆為科技主題，績效受惠AI高成長趨勢，近兩年皆有逾四成報酬；路博邁5G股票、復華華人世紀基金同期間績效更有逾5成。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，預估關稅政策最壞情形已過，加上公布的科技股財報強勁，吸引資金回流，使股市脫離4月極度悲觀情緒，目前持股水位採中性偏多因應，不過仍需關注關稅等政策發展動向，布局除了聚焦受惠AI的資訊科技類股之外，類股配置也將擴及工業、通訊及受關稅影響較小產業，以因應市場波動。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，美國經濟基本面強勁，市場對關稅戰訊息波動影響持續降低，基金分散配置於美國、歐洲、亞洲等受惠科技創新、軍工航太、電力基建等產業，以參與全球產業發展趨勢帶來的行情表現機會。