平衡型基金穩中求勝 股債配布局抗震投資人青睞

以伊衝突延燒，加上川普關稅、聯準會利率變動等不確定，影響國際市場表現。法人表示，組合平衡型基金近三個月來績效表現穩健，更大幅優於台股大盤，建議近期可將部分資金布局不同類型的組合平衡型基金，以分散風險。

據CMoney統計至16日，觀察組合平衡型基金（以美元計價）近三個月來績效表現，包括：匯豐ESG永續多元資產組合、復華全球戰略配置強、群益全民成長樂退組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、瀚亞多重收益優化組合、柏瑞環球多元資產、台新全球多元資產組合基金等，績效皆達5%以上，且優於台股大盤的0.3%，表現相當穩健、亮眼。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從經濟面來看，多數主要區域的經濟驚奇指數較前月改善，美國更一度回到零軸之上，調查性數據整體開始轉為優於市場預期。

以美國來看，隨著美中大幅調降關稅後，信心數據也有止穩回升跡象，因此由關稅與財政赤字議題帶來的市場波動雖尚未完全排除，但最糟情境應已過去，同時企業獲利預估亦可望改善，帶動市場風險情緒轉佳，機構部位仍處回補階段，有助於支撐股市表現。惟考量聯準會短期維持貨幣政策不變，市場關注重心由關稅轉向財政赤字壓力，須留意美國長端利率下行空間較低。

葉啟芳進一步指出，在投資配置方面，股票仍相對看好美股與台股，保持機動區間操作，債券部位則維持一定信用債比重，考慮當前收益水準及信用利差，適度配置投資級債及非投資級債部位，以平衡風險並提升投組收益能力。

平衡型基金結合股票和債券的優點，債券市場的走勢通常與股票行情成反比。 如果股票表現不佳，投資組合中的債券則可彌補損失，反之亦然。

復華全球戰略配置強基金經理人劉明滄表示，市場投資情緒隨川普關稅態度轉趨和緩，加以美國經濟維持穩健，使全球主要股市多已收復4月初大跌缺口，預期關稅議題干擾短期內不會消失，使市場仍可能發生震盪，但只要關稅結果沒有太大意外，加上美國聯準會仍有降息空間的情況下，仍有助支撐景氣和金融市場正向發展，配置以已開發國家股票為主，搭配全球債券及新興市場股票，掌握投資機會。