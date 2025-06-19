美債、投等債 分批布局

近兩年債市波動較大，加上美國總統川普關稅政策使美債殖利率一度飆高，更增添投資人疑慮。元大投信表示，面對下半年的多重變數，固定收益資產尤其是美債、投資等級債，仍是投資人兼具風險與報酬的重要投資組合，若擔憂匯率波動，則可透過定期定額、分批布局來分散風險。

元大投信分析，多年來對美債的疑慮與雜音都不曾間斷，但大型事件過後，都證實美債在全球市場的深度與流動性無可取代。以市場傳言中國大舉拋售美債為例，根據統計，目前中國持有美債占整體美債僅2.1%，英國已成為美債第二大持有者。

截至今年首季，股神巴菲特持有美國短債規模約3,140億美元，成為全球第四大美債短債持有人，顯示美債流動性高、交易熱絡。面對市場的不確定性，應該發揮債券固定收益本質，以票息為主軸，尤其不少優質的大公司所發行的投資等級債也有6%以上的票息，值得關注。

洲際交易所集團ICE指數公司亞太區指數銷售總監Aleks Piskorz表示，過去五年全球債券ETF的資產規模，到今年已來到2.7兆美元，成長了79%，亞洲的成長更達到183%，另外主動式的債券ETF也達到雙位數的成長。亞洲市場發行檔數韓國名列第一，資產管理規模則以台灣逾900億美元、成長速度居冠。就報酬表現來看，截至5月底，美債ETF仍領先美股前100大表現。

債券殖利率高於近十年平均水平，就目前觀察，債券波動已趨於平緩，可望出現更多投資契機。

元大投顧指出，目前市場仍在等待關稅政策的明朗， 雖然日前以伊衝突，S&P 500指數卻飆高，但很多企業在關稅尚未落底前，無法真正評估如何修正下半年的預測，一旦關稅確定了，企業將會調整財測，股市也會有相對應的修正，這是下半年的風險。因此在資產配置上，固定收益資產是較理想的選擇，建議挑選內需的企業債，如通訊、核心消費產業等，因為這些產業相對不受關稅的負面影響，可以提供穩定利息報酬。