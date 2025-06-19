國際衝突不斷 黃金商品再成資金避風港 投資價值受關注

國際事件衝突不斷，黃金避險功能再度獲得市場青睞。法人指出，金價在地緣政治等衝突下，黃金仍是最有效的避險資產之一，建議近期投資人可利用短線拉回，逢低布局或加碼黃金相關基金，做好風險管理。

根據理柏資訊統計至16日，施羅德（環）環球黃金、DWS 投資黃金貴金屬股票、富蘭克林黃金、晉達環球黃金、貝萊德世界黃金、新加坡大華黃金及綜合、元大黃金期貨信託等基金，績效介於5.6%至18.1%之間，顯見避險需求強勁。

法人指出，若負面消息持續發酵，金價仍具上行空間。另方面，美國財政不確定性升高，削弱美元與長天期美債的避險吸引力，也使黃金相對價值提升，維持其作為「最有效避險資產之一」的地位。

黃金相關基金績效表現

施羅德（環）環球黃金產品經理林良軍表示，金礦股的漲幅遠勝金價本身。今年以來，富時金礦股指數已上漲65%，明顯高於金價同期的30.5%。

因此，從近期市場來看，地緣政治風險短期難解，通膨與利率不確定性持續干擾股債，各國央行、投銀機構對黃金看多一致。在金價波動中，透過主動式選股與靈活布局的黃金基金，能有效掌握行情，有機會創造更好的報酬。

安聯投信表示，中美貿易戰出現和緩，雙方都釋出善意，無論最後目的為何，認為最糟糕情況已過，風險性資產都較偏向正面，調高股票比重，不過仍建議分散區域配置，多元配置分散風險以因應新秩序，主動配置更重要建議；風險趨避以及去美化趨勢預期將有助於支撐金價後續表現。

另外，中東地緣政治風險再起，瑞銀指出，與去年短暫交火不同，此次伊朗反擊力道與以色列是否升高攻勢，以及美國是否進一步介入，將成為觀察區域性衝突是否擴大的關鍵。

事實上，瑞銀預估，金價目標上看每盎司3,500美元，若地緣風險再升溫，甚至有機會挑戰3,800美元高點，並強調在局勢尚未明朗前，黃金將持續受到避險買盤青睞。