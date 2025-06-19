「逃離美國」概念崛起 投資轉向美股以外的國際股市

6月美銀美林經理人調查報告出爐，預期全球經濟成長力道減弱的經理人較4、5月減少，顯示風險情緒有所提升；不過，被問及未來五年表現最佳的資產時，逾半經理人認為是美股以外的國際股市，意味資金「逃離美國」機率拉高。

6月美銀美林經理人調查於6日至12日進行，對管理5,230億美元資產的190位經理人調查。雖有46%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，但低於4、5月有59%、82%受訪者如此預期。

對於未來五年可能表現最佳資產，有54%經理人認為是國際股市，23%經理人認為是美股，13%經理人認為是黃金、5%的經理人看好債市表現。在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續三個月霸榜最擁擠交易。

6月美銀美林全球基金經理人調查

富蘭克林證券投顧表示，隨90日的關稅暫緩期限將至，預期美國關稅議題相關訊息將持續牽動市場表現，值此眾多不確定性籠罩之際，建議投資人建構「多元分散」投資組合應對，核心配置首選平衡型基金，債券以中短天期複合債及非投資等級債為宜，股市布局首選科技、日本及印度。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)表示，預期印度至少到2029年前，GDP成長率將保持在6.5%水準左右。此外，印度富裕與中產階級人口將持續增加，有利消費、數位化與醫療保健等主題。

瀚亞投信投資長林如惠表示，受關稅政策不確定性影響，今年資金流向美國以外地區，美股不再一枝獨秀。在資產重新配置風潮興起之下，相對看好歐洲、日本、印度及台灣股市。其中，歐洲降息進入尾聲，基本面逐步改善，上漲潛力備受期待；日股則在股神巴菲特加持與企業改革成果顯現下，吸引全球資金關注，後市表現可期。

新興市場方面，林如惠認為，新興市場目前評價處於相對低檔，加上美元走弱可望提供助力，有利股市發展。印度股市的外資回流動能也逐漸增強；台股則有AI供應鏈扮演關鍵角色，多數產業業績有望重返成長軌道，長期上漲動能強勁。