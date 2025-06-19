第3季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

川普4月初公布對等關稅之後，全球金融市場跟著動盪，不確定性瀰漫金融市場。展望第3季，全球經濟及金融市場面臨更多變數，投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？應該加碼或調降風險資產？本報特別邀請主要基金公司提供2025年第3季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，希望能協助穩健型投資人趨吉避凶，降低川普風險。

富蘭克林投顧表示，第3季將面臨關稅政策、美國稅改法案及債務上限等挑戰，市場能見度不高且易受川普政策牽動。建議投資人，在第3季投資布局中，純股票基金可占五成，收益型資產占五成，以降低投資組合的波動。

在美國收益平衡型基金方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一，成立逾25年，建議可從上一季的20%比重提高到30%。到5月底，這檔基金以債券占50%最多，再來是股票（含可轉證及股權連結商品）的48%、現金的2%，平均信評為BBB-。如果選擇美元避險月配息級別，半年來的年化配息率為8.27~8.89%。

基金經理人波克（Edward Perks）指出，今年來市場波動加大，提供主動式管理者爭取超額報酬機會。4月初川普宣布對等關稅引發市場恐慌，美國非投資級債利差攀升至約450個基本點（1個基本點是0.01個百分點），部分財務體質穩健的公司債殖利率從約7%急升至10%以上，出現難得的加碼機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資美國非投資級債券，也可布局20%。這檔基金自1996年成立至今已近30年，中長期績效穩健，國人相當捧場，持有比重接近基金的六成。這檔基金平均債信評等為BB-，平均存續期間為2.95年。如果選擇美元穩定月配息級別，半年的年化配息率9.41~9.83%。

基金經理人華勒（Glenn Voyles）表示，美國非投資等級債企業品質較過去大幅提升，信評BB以上等級企業占比超過五成，因此能支撐利差處於較窄水準。儘管違約率可能因經濟轉弱而上揚，但預期將主要來自於較低評級且債務槓桿率高的企業。

在純股票基金方面，富蘭克林坦伯頓科技基金可占兩成。這檔基金有87.7%在美股，搭配台灣、荷蘭及加拿大等龍頭企業；前五大持股為輝達、微軟、博通、蘋果、ServiceNow。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，我們正處於人工智慧（AI）指數級增長階段的風口浪尖。真正引領這一時代的是正要興起的「AI代理」，未來有望出現在各領域。實體AI雖較遙遠但進展快速，未來可望在機器人技術、自動駕駛看到更多發展，帶來下一波AI引領的創新和機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金也可占兩成。這檔基金短中長期績效優異，今年以來在25檔境外日本股票型基金中績效名列前茅，聚焦日本消費、工業、金融、科技通訊等四大主題。

基金經理人邱正松指出，目前看好以國內需求為導向的產業，如銀行業；也看好具定價權且市占率持續擴增者，如連鎖藥局與零售業者；並加碼國內資本支出周期受益者，如軟體服務與機械設備業者，可受惠於日本內需經濟改善、央行貨幣政策正常化並降低日圓升值對出口類股的影響。

地緣政治風險提高，加上美元避險地位受到挑戰，投資人可以配置一成資金在富蘭克林黃金基金。這也是富蘭克林旗下歷史悠久的旗艦基金，1969年成立，今年來大漲約六成，領漲同類型基金。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）表示，金價受惠於川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等利多。金礦股可望同步受惠於金價高漲，獲利能力可望明顯改善，加上評價水準偏低，有機會持續落後補漲行情。