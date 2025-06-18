穩健型不香了？配息基金大風吹 股票型占比增

近年台灣民眾投資意識抬頭，鉅亨買基金內部數據顯示，2024年台灣投資人對配息型基金的偏好明顯轉變，股票型基金投資占比大幅上升。鉅亨買基金投資研究部門主管羅瑤庭指出，儘管今年以來股市波動較大，但市場普遍預期景氣不會衰退，加上AI熱潮延續，股票型基金仍具吸引力，預期配置比重將續增。

鉅亨買基金今天舉辦「2025投資趨勢論壇」，風傳媒集團合夥人兼社長王學呈、金管會副主委陳彥良、私校退輔儲金監理會執行秘書賴俊男及多家資產管理業者出席，共同探討如何在變局中穩健建立現金流。

羅瑤庭表示，2023年平台客戶申購配息基金中，平衡型基金占比達45%、債券型基金34%、股票型基金19%，2024年則以平衡型基金占比達31%、債券型基金40%、股票型基金27%，顯示投資人正從過往偏好穩健型產品，轉向較積極的類型。從風險屬性來看，2023年保守型基金（RR1、RR2）申購佔比8%，2024年持平；穩健型（RR3）由75%降至66%；積極型（RR4、RR5）則從16%升至26%。

羅瑤庭指出，投資人對基金規模的迷思也正在鬆動，2024年規模小於1億美元的配息基金申購佔比由4%升至7%；規模逾10億美元者則由83%降至74%，反映投資人更重視靈活度與績效潛力。

針對「配息來自本金」的疑慮，羅瑤庭表示，依規定「本金」包含已實現資本利得與未分配收益，若配息來自資本利得，實際上並無不妥。以S&P500為例，即使年配息率達8%，30年後本金仍有逾三成增幅，證明股票型資產可兼顧配息與成長。

羅瑤庭指出，資產配置應關注聯準會政策走向，若未來一年降息幅度不超過0.5%，股票表現通常優於債券；反之，若經濟衰退導致大幅降息，則債券較具優勢，關鍵觀察指標是「美國10年期公債殖利率減去平均1年期定存利率」，目前仍處健康水位，顯示美國經濟不易陷入衰退。

羅瑤庭說，資產配置應多元分散，投資人可依風險承受度，適度提高股票型基金在配息組合中的比重。