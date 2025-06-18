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如何存退休金？鉅亨買基金：別迷信高息 這策略才關鍵

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
風傳媒與鉅亨買基金共同舉辦「配息新世代：投資力與現金流」投資趨勢論壇，風傳媒集團合夥人兼社長王學呈（前排右3）、鉅亨買基金總經理張榮仁（前排左3）、金管會副主委陳彥良（前排右4）及私校退輔儲金監理會執行秘書賴俊男（前排左2）與會。記者林莉／攝影
風傳媒與鉅亨買基金共同舉辦「配息新世代：投資力與現金流」投資趨勢論壇，風傳媒集團合夥人兼社長王學呈（前排右3）、鉅亨買基金總經理張榮仁（前排左3）、金管會副主委陳彥良（前排右4）及私校退輔儲金監理會執行秘書賴俊男（前排左2）與會。記者林莉／攝影

隨著壽命延長與通膨壓力加劇，如何靠投資存退休金成民眾關注議題。鉅亨買基金總經理張榮仁指出，很多人看配息基金，往往只看「配息高不高」，卻忽略了高息能不能長期持續、會不會侵蝕到本金等問題。其實配息基金並不適合以短線進進出出，配息更不是一場追逐高息的比賽，而應該是一個長線、穩定、可以陪著你走過人生不同階段的現金流策略。

鉅亨買基金今天舉辦「2025投資趨勢論壇」，風傳媒集團合夥人兼社長王學呈、金管會副主委陳彥良、私校退輔儲金監理會執行秘書賴俊男及多家資產管理業者出席，共同探討如何在變局中穩健建立現金流。

南臺科大財金系教授朱岳中表示，若僅以退休金估算支出常忽略通膨與壽命延長，應建立穩健現金流。他建議以波動較低、可分散風險的基金為主，並配置股債混合型基金以兼顧收益與成長。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭指出，台灣投資人近年偏好轉向股票型與債券型配息基金，資產配置更趨多元。他說，應破除「配息等於吃本金」迷思，理解股票型基金多以資本利得作為配息來源，另外投資人可根據利率變化調整股債比重，而目前美股表現仍具相對優勢。

中信投信楊士醇表示，AI為科技股成長主軸，但波動性高，應透過多重資產策略兼顧成長與風險控管。安聯投信莊凱倫則說，AI基建投資持續升溫，建議採跨產業、多元資產配置以掌握成長動能並降低波動。

路博邁投信黃琬歆說，退休理財須重視穩定現金流，建議選擇能靈活布局多元債券的基金，以因應利率與市場變化。百達投顧黃俊苔指出，全球優質股票應作為核心配置，透過永續選股提升抗震性，搭配其他資產可打造韌性十足的現金流組合。

配息 退休金

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