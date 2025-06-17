中美貿易紛爭快速降溫後，市場普遍上修美國經濟的成長預估並且移除經濟衰退的可能，瑞銀建議，局勢動盪下投資人可適當配置中短天期的高評級公司債基金進行穩定收息，同時也可適當緩衝關稅政策的不確定性。

根據CMoney統計至13日，投資等級國家及企業債相關基金近三個月績效表現，包括：匯豐資源豐富國家收益、富蘭克林華美新興國家固定收益、永豐新興市場企業債券、合庫2026到期優先順位新興市場企業債券、路博邁優質企業債券、元大2至10年投資級企業債券基金等，績效皆達2%以上，表現優異。

富蘭克林證券投顧表示，中東地緣政治風險再起，突顯高品質債的防禦優勢。此外，美國川普總統的關稅政策未決、稅改等財政計畫仍在參議院審核中，還包括監管、移民以及國際關係變化等不確定性，對於企業債信品質和風險情緒有正向或負向的交錯影響。建議投資人靠攏於中短天期債券，採取中性利率曝險、廣納各類債市機會，因應不確定性仍高的環境。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，策略上尤需嚴選持債，目前配置廣納美國公債、投資級公司債、非投資級公司債，以六成投資級債可防禦、四成非投資級債可受惠親商政策與高殖利率，採取中間、分散的策略，可因應川普政策多變造成的市場搖擺環境。