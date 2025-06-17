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A級公司債績效反彈力道強 比美國公債具投資價值

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
法人表示，回顧近年幾次中東重大衝突事件，全球A級公司債表現優於美國公債，顯示多變市況中，公司債相對具投資價值。路透
法人表示，回顧近年幾次中東重大衝突事件，全球A級公司債表現優於美國公債，顯示多變市況中，公司債相對具投資價值。路透

關稅戰休兵90天即將結束，中東地區衝突再起，導致美股震盪加劇；反觀債市表現，全球公司債近一周、近三個月、今年以來的短中長期績效，均全面維持正報酬，近一周更躍居報酬冠軍。

法人表示，回顧近年幾次中東重大衝突事件，全球A級公司債表現優於美國公債，顯示多變市況中，公司債相對具投資價值。

觀察全球債券基金資金流向，也可以發現投資級債基金自4月底結束三周的資金淨流出後，已由負翻正轉成連續七周呈現資金淨流入。凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B）研究團隊表示，回顧近年幾次中東重大衝突事件，2021年以巴危機，爆發衝突後三個月，全球A級公司債上漲2.2%，美國公債上漲1.5%。2023年以色列與哈瑪斯爆發加薩戰爭，開戰後三個月，全球A級公司債上漲8.0%，美國公債上漲5.6%。

顯示出區域局勢一旦陷入動亂，全球A級公司債不僅初期表現得比美國公債來得好，待市場逐步消化避險情緒後，全球A級公司債反彈也比美國公債更加明顯。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，待風險情緒平靜，市場將回歸基本面考量，近日美國公布5月通膨數據表現，不論在CPI或核心CPI項目，數據皆低於市場預期，原本市場擔心受到川普加徵關稅影響，恐會加速推升物價水準，然而根據最新數據調查，受惠能源價格走跌，整體通膨呈現持續走緩。

預期美國聯準會更可能放慢降息腳步與幅度，10年期公債殖利率可能持續在4-5%之間高檔震盪，為避免受長端利率甩動所傷，債券投資建議鎖定票息收益；中短天期公司債不僅受長端利率甩動影響相對小，在票息收益方面也能相較公債具吸引力。

凱基A級公司債ETF研究團隊指出，與20年以上的超長期債券相比，存續天期10年上下的債券，對利率變動的敏感度相對低，需要面臨的利率波動風險更少，若能將信用評級拉高至A級，更有助壓低面臨到違約風險的機會。

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