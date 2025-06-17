市場逐漸消化關稅戰利空，外資上周對新興亞股轉為買超，以對台股買超22.4億美元最多，其次是南韓的18億美元、印度的2.4億美元；只賣超馬來西亞及菲律賓兩個市場，但金額最多僅1億美元。

新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲2.9%最強，其次是台股漲1.9%，但印度跌1.3%最重，其次是泰國跌1.2%。

今年以來，外資對新興亞股全面賣超，以印度遭賣超105.8億美元最多，其次是台股的103.7億美元、南韓的77.8億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲22.8%最優，再來是越南的5.6%、印度的4.5%，但泰國大跌20.4%最重，其次是馬來西亞跌7.4%。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，獲利了結壓賣導致印度股市上周收黑。不過，印度通貨膨脹續降，印度央行宣布降息2碼（即0.5個百分點），降幅超出預期，且印度央行預計在11月底前釋出約2.5兆盧比流動性，有望刺激經濟成長。

保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，台股站上半年線，成交金額擴大並突破月均量，短中期均線糾結後開始走揚，近期或有機會挑戰年線附近反壓。

此波指數反彈融資增幅有限，籌碼相對安定是最大優勢，後市可持續觀察成交金額變化，若能站上約4,000億元量能，將最有利於持續反彈走勢。

安聯投信台股團隊指出，台股近期受到中美貿易議題與地緣政治變數牽引，資金觀望情緒明顯，建議投資人採取分散配置策略，聚焦高股息、低估值族群仍為穩定資產配置的重要投資邏輯。在經濟維持溫和成長、產業動能持穩、外資穩定回流的三重支撐下，台股中長線具備良好體質與續航力。