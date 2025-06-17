快訊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相對論／蔣萬安家「深夜食堂」 父子療癒時光

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

新興亞股 外資轉買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

市場逐漸消化關稅戰利空，外資上周對新興亞股轉為買超，以對台股買超22.4億美元最多，其次是南韓的18億美元、印度的2.4億美元；只賣超馬來西亞及菲律賓兩個市場，但金額最多僅1億美元。

新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲2.9%最強，其次是台股漲1.9%，但印度跌1.3%最重，其次是泰國跌1.2%。

今年以來，外資對新興亞股全面賣超，以印度遭賣超105.8億美元最多，其次是台股的103.7億美元、南韓的77.8億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲22.8%最優，再來是越南的5.6%、印度的4.5%，但泰國大跌20.4%最重，其次是馬來西亞跌7.4%。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，獲利了結壓賣導致印度股市上周收黑。不過，印度通貨膨脹續降，印度央行宣布降息2碼（即0.5個百分點），降幅超出預期，且印度央行預計在11月底前釋出約2.5兆盧比流動性，有望刺激經濟成長。

保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，台股站上半年線，成交金額擴大並突破月均量，短中期均線糾結後開始走揚，近期或有機會挑戰年線附近反壓。

此波指數反彈融資增幅有限，籌碼相對安定是最大優勢，後市可持續觀察成交金額變化，若能站上約4,000億元量能，將最有利於持續反彈走勢。

安聯投信台股團隊指出，台股近期受到中美貿易議題與地緣政治變數牽引，資金觀望情緒明顯，建議投資人採取分散配置策略，聚焦高股息、低估值族群仍為穩定資產配置的重要投資邏輯。在經濟維持溫和成長、產業動能持穩、外資穩定回流的三重支撐下，台股中長線具備良好體質與續航力。

延伸閱讀

丹丹漢堡之亂！高雄「老江紅茶牛奶」也變印度人 網笑：老江拉茶？

以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭

丹丹漢堡橋頭店遭駭爆紅！印度盜帳男狂發文吸粉破萬 網笑：好用心經營

8檔今除息台股 ETF 比一比 4檔填息、00919成交量奪冠

相關新聞

台股基金規模持續擴大 反映資金回流與績效助攻

關稅戰警報暫時解除，5月電子股強勢回歸，帶動主動式台股基金績效強彈，規模重返5,500億元大關，單月成長近600億元，創...

陸日市場 內需撐腰

美國正與世界各國談判對等關稅，但關稅對亞洲經濟已產生影響。

新興亞股 外資轉買

市場逐漸消化關稅戰利空，外資上周對新興亞股轉為買超，以對台股買超22.4億美元最多，其次是南韓的18億美元、印度的2.4...

A級公司債績效反彈力道強 比美國公債具投資價值

關稅戰休兵90天即將結束，中東地區衝突再起，導致美股震盪加劇；反觀債市表現，全球公司債近一周、近三個月、今年以來的短中長...

多重資產基金 穩穩賺

川普關稅、聯準會動向、以伊戰爭惡化中東局勢等，不斷造成近期國際股市動盪。不過，法人指出，觀察近三個月以來多重資產型基金（...

高評級債 防禦優選

中美貿易紛爭快速降溫後，市場普遍上修美國經濟的成長預估並且移除經濟衰退的可能，瑞銀建議，局勢動盪下投資人可適當配置中短天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。