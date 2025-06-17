台股基金規模持續擴大 反映資金回流與績效助攻

關稅戰警報暫時解除，5月電子股強勢回歸，帶動主動式台股基金績效強彈，規模重返5,500億元大關，單月成長近600億元，創近18年來單月新高。

因為行情翻多，帶動資金進場布局，5月共有23檔台股基金單月淨申購逾億元，其中金額居前標的主要聚焦安聯、復華、統一、野村、富邦及元大等旗下招牌基金。

根據投信投顧公會最新統計截至5月底止，主動式操作的台股基金（國內投資股票型）終止連四個月下跌走勢，上個月規模成長596.9億元，為2007年7月以來單月新高，月增幅12.1%創2023年11月以來之最，規模達5,527.8億元。

投信法人表示，電子股重返主流，推升台股基金5月打敗大盤比例近九成，有鑑於今年來波動幅度加大、類股輪動快速，建議投資人可透過主動式操作的台股基金，藉由經理人靈活操作，掌握台股資金動能與產業趨勢投資機會。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，AI產業強勁動能可望支撐台股成長力道，鑑於AI伺服器量產瓶頸已克服，相關產業供應鏈將持續受惠，將是產業配置主軸，不過後續盤勢因仍有關稅及匯率變動等不確定性，因此，第3季布局亦將適度分散配置於內需、高股息等不同投資主題，降低市場波動帶來的震盪風險。

富邦投信股權投資部主管謝育霖表示，中美關稅談判樂觀，互相大幅降低關稅90天。整體幅度及進度超市場預計，市場負面情緒淡化。企業展望可能開始改觀，密切留意後續企業展望。短期市場除了關心地緣政治風險變化，聯準會本周將召開利率決策會議，市場預期利率將維持不變，並將聚焦Fed會後聲明。

謝育霖指出，整體來看，重點還是取決關稅談判、美國總統川普是否發起更多不確定性。

另外值得期待的會是減稅及降息兩個總體利多。科技領域重點看未來幾大科技廠的長線布局及展望。產業重點，電子股以AI科技為主，包括散熱、線束、ODM，IC設計、光通訊、連接器等類股。

根據供應鏈調查，GB200有望陸續放量出貨，帶動相關零組件出貨量大幅提升，GB300預計於第4季可望量產出貨，相關AI供應鏈可望持續受惠。