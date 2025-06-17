美國正與世界各國談判對等關稅，但關稅對亞洲經濟已產生影響。

投信法人表示，亞洲區內經濟及投資趨勢正在重塑，看好中國大陸和日本市場有望憑藉內需成為亞洲區內贏家。

富達國際基金經理王陶沙表示，從美元投資者角度，美元弱勢及通膨壓力，將不利風險性資產。與此同時，產業關稅和區域關稅的差異，將對亞洲經濟產生不同影響。企業正在適應新關稅制度，以致亞洲區內供應鏈出現更廣泛的重組，且亞洲多國已逐步將經濟重心轉向內需，投資資金亦開始流向可受惠於內需的個別亞洲市場及企業。

王陶沙看好亞洲地區的受惠國家有二，一是中國大陸，二是日本。其中，中國大陸今年經濟前景很大程度取決於刺激經濟政策力道。穩定經濟增長政策持續出台，有助提振內需，部分企業獲利已見改善，帶動中概股成為今年表現最好的市場之一。

另一方面，中國大陸股市與內地消費市場緊密連結，與出口相關度較低，故受到中美貿易緊張關係影響程度亦相對較低，未來有望受惠更多刺激措施，股市仍有上升空間。

日本則受惠於企業薪資調漲可望帶動內需，日本市場同樣越見吸引。儘管日本屬於出口型經濟體，受關稅影響無可避免，但近年日本出現數十年來首次資薪上升。在重塑消費的影響下，有望嘉惠收入主要來自當地的日本中型股及銀行股。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊也指出，川普關稅衝擊可能改變全球投資人對美國經濟與資產表現的看法，可能導致投資人將投資從美國轉向包括日本在內的其他主要市場。日本企業因財務改革成功，加上經濟基本面強勁，相關政策也吸引內外資持續流入，中長線具表現空間，建議投資人可定期定額介入日本股票基金。