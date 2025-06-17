瑞銀按讚高品質債券 法人建議鎖定投資級債基金收息

瑞銀近期建議局勢動盪下可轉向高品質債券，配置國家政府與投資級企業債。法人表示，中美貿易紛爭快速降溫後，市場普遍上修美國經濟的成長預估並且移除經濟衰退的可能，投資人可適當配置中短天期的高評級公司債基金進行穩定收息，同時也可適當緩衝關稅政策的不確定性。

根據CMoney統計至13日，投資等級國家及企業債相關基金近三個月績效表現，包括：匯豐資源豐富國家收益、富蘭克林華美新興國家固定收益、永豐新興市場企業債券、合庫2026到期優先順位新興市場企業債券、路博邁優質企業債券、元大2至10年投資級企業債券基金等，績效皆達2%以上，表現優異。

富蘭克林證券投顧表示，中東地緣政治風險再起，突顯高品質債的防禦優勢。此外，美國川普總統的關稅政策未決、稅改等財政計畫仍在參議院審核中，還包括監管、移民以及國際關係變化等不確定性，對於企業債信品質和風險情緒有正向或負向的交錯影響。建議投資人靠攏於中短天期債券，採取中性利率曝險、廣納各類債市機會，因應不確定性仍高的環境。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，策略上尤需嚴選持債，目前配置廣納美國公債、投資級公司債、非投資級公司債，以六成投資級債可防禦、四成非投資級債可受惠親商政策與高殖利率，採取中間、分散的策略，可因應川普政策多變造成的市場搖擺環境。

PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人張世民表示，關稅政策的不確定性影響市場對經濟前景的看法，本週聯準會傾向保持觀望，並持續觀察經濟走向機率較大。

企業方面，看好企業財務持續改善，美國投等債出現強勁的淨升評浪潮，雖然部分企業於2024年陸續增加資本支出或擴大債務餘額，預估今年升評的力道將有所放緩，然而目前研究機構對未來企業的評等或展望仍維持樂觀的態度。

張世民指出，目前較高的殖利率可望為資產形成保護作用，依據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，較具長期投資價值，且看好後續聯準會有進一步降息的空間，除了高殖利率提供高息收外，美債殖利率的下行創造資本利得機會。

產業方面，相對看好銀行業以及不受關稅影響的次產業，另因近期市場波動較大，建議維持產業分散布局，避免單一事件帶來較大風險。