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動盪局勢下 多重資產型基金穩穩賺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普關稅、聯準會動向、以伊戰爭惡化中東局勢等，不斷造成近期國際股市動盪。不過，法人指出，觀察近三個月以來多重資產型基金（以美元計價）表現穩健，更大幅優於台股大盤，建議近期可將部分資金布局多重資產型基金，以分散風險。

根據CMoney統計至13日，觀察多重資產型基金（以美元計價）近三個月以來績效表現，包括：兆豐日本優勢多重資產、合庫AI多重資產、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產、施羅德美國成長多重資產基金等，績效皆達10%以上，且優於台股大盤，表現搶眼。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出，日股短期雖面臨美國政策、利率走向及區域政治風險的擔憂，不過日本展現出卓越的經濟韌性，重點投資聚焦日本工業、科技、金融及醫療等產業，受惠於高度內需及關稅政策影響程度低因素，有助於提升日股成長動能，現階段適合採取單筆分批進場或定期定額的投資策略，並確實作好財務規劃與風險評估。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，截至13日，已有99.8%之S&P500成分股公布今年第1季財報，其中77.6%企業獲利優於市場預期，獲利優於預期幅度居前產業為通訊服務，美股第1季財報普遍優於預期。

近期科技與半導體股整體反彈，加上市場對風險偏好提升，及投資人押注川普貿易政策最悲觀情境已過，使科技類股表現突出。短線偏多看待盤勢，AI基礎設施投資持續強勁，仍看好AI硬體產業鏈、軟體應用層面等產業趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，投資建議上，地緣風險通常對市場影響較為短期，建議投資人不宜過度追高避險資產，宜維持長線資產配置紀律，動態調整部位以因應不確定環境。在全球政經局勢多變之際，持續擁抱主動投資因應波動、靈活調整的投資組合，將是穿越市場震盪、穩健追求資本增值的關鍵。

另外，台股中長線具備良好體質與續航力。雖短線不乏技術面震盪與外部雜音，但在「基本面築底、資金面支撐」的格局下，投資人可維持審慎樂觀態度，適時布局具成長性與抗震性的產業標的。

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