台股科技型前十強 績優

台股近周在AI等科技題材發酵下，帶動台股科技型基金表現優於大盤，前十強績效達5%以上。

法人建議，短期波動難免，但長線來看科技、機器人等商機龐大，可趁近期拉回時伺機加碼布局，掌握超額報酬機會。

根據CMoney統計至13日，觀察台股科技型基金近一周以來績效表現，前十強包括：野村e科技、野村高科技、群益創新科技、安聯台灣科技、永豐領航科技、台新2000高科技、統一奔騰、摩根新興科技、元大高科技、國泰科技生化等基金，績效皆達5%以上，優於台股大盤的1.9%。

綜合野村、群益投信表示，長期而言，各國致力於發展AI科技的競賽料將加速AI的普及，將帶動AI產業上中下游整體產業的產值提升，相關應用也料將逐步擴及至各行各業。

而台股轉折時點來臨之際，AI題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，因此有意進場或加碼台股科技基金的投資人可聚焦相關受惠族群。

展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，國際局勢不明，台股近期維持高檔震盪與題材輪動，持續紀律定期定額是布局好時點，整體資金流量穩定，法人布局續添支撐，在缺乏信號時則建議審慎操作，以科技與防守現金為核心策略。

回到基本面，台股近期受到中美貿易議題與地緣政治變數牽引，資金觀望情緒明顯，建議投資人採取分散配置策略，聚焦高股息、低估值族群仍為穩定資產配置的重要投資邏輯，針對台股後市，經濟呈現溫和成長，宜樂觀看待下半年，資金動能亦有望延續。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，後市關注的變數包括：一、各國與美國的貿易談判進度；二、FED對未來降息態度是否轉變；三、對等關稅的法律戰結果；四、中國仍未放寬稀土管制，是否引發美國報復；五、中東戰事發展等。