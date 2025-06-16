亞洲基金躍市場寵兒 近一周淨流入8.4億美元居冠

以色列與伊朗的地緣政治局勢持續緊張，全球資金呈現明顯的避險流向，近一周亞洲（不含日本股票型基金）淨流入居冠。法人表示，中東局勢惡化可能引發能源供應中斷，牽動國際安全與經濟秩序，促使市場風險偏好下降，資金重新部署至相對安全的資產。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，2025年6月5日至6月11日止近一周，亞洲（不含日本股票基金）轉為淨流入8.4億美元成為主要市場之首，拉丁美洲、全球新興市場、歐非中東呈現小幅淨流入分別為1.7、1.5和0.2億美元，美國股票型市場和已開發歐洲，則淨流出98.0、6.4億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國示警以色列可能對伊朗採取軍事行動，緊張局勢推高油價走揚，但美國CPI數據溫和、降息期待和貿易談判消息支撐風險情緒，提升降息期待，近期以能源股領漲。

另外，美國就業及通膨數據優於預期，投資人等待美中兩國在倫敦舉行關鍵貿易會談結果，目前已達成框架協議，但仍充滿變數，歐盟與美國的貿易談判仍持續進行中。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，亞股普遍呈現觀望與震盪格局，台股短線拉回整理。能源相關標的則因市場預期油價可能受到衝擊而獲資金關注，能源及潔淨類股表現相對抗跌。儘管中東衝突尚未進一步升級為全面戰爭，但地緣風險已對市場情緒造成壓力。投資人可視風險承受度，考慮短期適度增加低波動資產比重，以及具有高息防禦特性的多重資產配置策略，以因應潛在的市場波動。

另外，原物料方面，街口投信表示，受到以色列突然發動對伊朗核設施、彈道飛彈工廠和軍事指揮官的襲擊影響，造成油價大漲。另外，與伊朗結盟的伊拉克武裝組織真主黨派也警告表示，如果美國介入以色列和伊朗之間的衝突，該組織將恢復對該地區美軍的襲擊。

值得留意的是，根據伊朗法爾斯通訊社援引伊朗高級軍事官員的談話報導，伊朗對以色列的襲擊將會繼續下去，而且未來幾天的目標將擴大到該地區的美國基地。倘若戰火持續擴大並波及至整個中東地區的話，恐引發新一波的能源危機。