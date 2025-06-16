美股基金人氣回升 科技型火力最旺奪資金青睞

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
隨著美國與各國關稅談判取得新進展，投資情緒好轉。 路透
隨著美國與各國關稅談判取得新進展，投資情緒好轉。 路透

隨著美國與各國關稅談判取得新進展，投資情緒好轉。法人表示，市場上調S&P 500指數今年每股盈餘成長率至7%，產業基本面出現好轉，半導體與科技產業展現出較強反彈動能，因AI話題仍持續發燒，建議可定期定額布局美國科技型基金。

根據CMoney統計至6月12日，近三個月來觀察境內的美股基金及美股ETF表現，計有五檔交出正報酬，又以瀚亞美國高科技7.3%表現最佳，其餘如復華S&P500成長、野村美國創新研發龍頭、中信NASDAQ、富邦NASDAQ等ETF維持正報酬。

美股基金及ETF近三月績效五強
美股基金及ETF近三月績效五強

根據瀚亞美國高科技基金月報資料顯示，截至5月底，最大持股為輝達，比重占10.3%，其次為博通、特斯拉、微軟、蘋果等。

展望後市，瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，市場預期晶圓代工業者今年生產的輝達AI GPU可達510萬片，全年GB 200 NVL72的出貨量上緣有機會達2.5萬至3萬櫃；下游組裝業者在下半年加速量產，可望帶動產業動能，有助於去化上游晶片庫存，緩解市場疑慮，利於半導體與科技產業後市。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年左右美股表現的三大因子，分別為利率、關稅、AI變現力，不難看出科技龍頭股仍為企業獲利成長主動能，根據統計，美股七雄今年的獲利成長預估，今年第1季仍可達到31%之多，與2024年第4季持平，可看出在科技的加持下，相關企業成長動能仍表現出色。

這波關稅亂流使美國成長股評價面更具吸引力，根據券商預估，全年美國整體企業獲利年增幅9.8%，其中趨勢型產業將持續為經濟動能注入能量，而羅素1000成長指數的成長動能更值得期待，若觀察指數本益比，目前僅為26倍，相較於五年均值的30倍更具吸引力。

彭子芸也提醒，在經濟成長放緩、通膨可能會上升的環境中，美國企業可能會面臨愈來愈大的獲利壓力，因此在選股上，必須挑選具有趨勢題材的成長股，包括通訊服務、資訊科技與非核心消費產業等，另外，AI、受惠於強勁消費力的跨國金融服務，也是值得布局的焦點。

延伸閱讀

美可能部署第2套泰風飛彈系統 菲律賓歡迎助防衛嚇阻

中東衝突升級 美參議員再提案限制川普向伊朗宣戰

台智庫：川普新政拚國產 台無人機產業恐遭邊緣化

美軍隨意步伐引關注！川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

相關新聞

亞洲基金躍市場寵兒 近一周淨流入8.4億美元居冠

以色列與伊朗的地緣政治局勢持續緊張，全球資金呈現明顯的避險流向，近一周亞洲（不含日本股票型基金）淨流入居冠。法人表示，中...

台股科技型前十強 績優

台股近周在AI等科技題材發酵下，帶動台股科技型基金表現優於大盤，前十強績效達5%以上。

美股基金人氣回升 科技型火力最旺奪資金青睞

隨著美國與各國關稅談判取得新進展，投資情緒好轉。法人表示，市場上調S&P 500指數今年每股盈餘成長率至7%，產業基本面...

亞歐股吸金 中日美失血

近一周整體股票型ETF獲資金淨流入226.3億美元，主要為亞洲市場獲161.3億美元淨流入，歐洲市場也獲12.8億美元淨...

2025下季投資熱區揭曉 美歐台印股市最被看好

受川普關稅政策不確定性影響，今年來資金流向美國以外地區，歐亞與新興股市表現遠優於美股。投信法人表示，新興市場目前估值相對...

新興亞股+AI題材 資金搶進高成長市場投資新趨勢

今年以來，川普關稅政策衝擊全球股市，新興亞股跟著震盪。法人指出，新興亞股投資題材多元，人工智慧（AI）題材更提升亞股投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。