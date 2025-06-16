美股基金人氣回升 科技型火力最旺奪資金青睞

隨著美國與各國關稅談判取得新進展，投資情緒好轉。法人表示，市場上調S&P 500指數今年每股盈餘成長率至7%，產業基本面出現好轉，半導體與科技產業展現出較強反彈動能，因AI話題仍持續發燒，建議可定期定額布局美國科技型基金。

根據CMoney統計至6月12日，近三個月來觀察境內的美股基金及美股ETF表現，計有五檔交出正報酬，又以瀚亞美國高科技7.3%表現最佳，其餘如復華S&P500成長、野村美國創新研發龍頭、中信NASDAQ、富邦NASDAQ等ETF維持正報酬。

美股基金及ETF近三月績效五強

根據瀚亞美國高科技基金月報資料顯示，截至5月底，最大持股為輝達，比重占10.3%，其次為博通、特斯拉、微軟、蘋果等。

展望後市，瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，市場預期晶圓代工業者今年生產的輝達AI GPU可達510萬片，全年GB 200 NVL72的出貨量上緣有機會達2.5萬至3萬櫃；下游組裝業者在下半年加速量產，可望帶動產業動能，有助於去化上游晶片庫存，緩解市場疑慮，利於半導體與科技產業後市。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年左右美股表現的三大因子，分別為利率、關稅、AI變現力，不難看出科技龍頭股仍為企業獲利成長主動能，根據統計，美股七雄今年的獲利成長預估，今年第1季仍可達到31%之多，與2024年第4季持平，可看出在科技的加持下，相關企業成長動能仍表現出色。

這波關稅亂流使美國成長股評價面更具吸引力，根據券商預估，全年美國整體企業獲利年增幅9.8%，其中趨勢型產業將持續為經濟動能注入能量，而羅素1000成長指數的成長動能更值得期待，若觀察指數本益比，目前僅為26倍，相較於五年均值的30倍更具吸引力。

彭子芸也提醒，在經濟成長放緩、通膨可能會上升的環境中，美國企業可能會面臨愈來愈大的獲利壓力，因此在選股上，必須挑選具有趨勢題材的成長股，包括通訊服務、資訊科技與非核心消費產業等，另外，AI、受惠於強勁消費力的跨國金融服務，也是值得布局的焦點。