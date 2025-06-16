亞歐股吸金 中日美失血

近一周整體股票型ETF獲資金淨流入226.3億美元，主要為亞洲市場獲161.3億美元淨流入，歐洲市場也獲12.8億美元淨流入，反觀中國、日本與美國分別遭淨流出19.1億、11.8億與6.1億美元。

美中達成初步貿易協議框架、美通膨數據低於預估也強化聯準會降息預期，一度提振全球股市走揚，惟以伊爆發軍事衝突拖累股市回吐，各國股市漲跌互見。

富蘭克林證券投顧表示，以伊衝突升溫為全球金融市場投入變數，美國總統川普表示以色列及伊朗可能要先打一仗後才有機會達成協議，暗示美國不急於介入、普丁可能介入調解，從雙方懸殊軍力來看，預期整體衝突應不致擴散或持續太久。

未來一周須關注超級央行周，投資人將由聯準會政策聲明尋找降息路徑蛛絲馬跡，值此眾多不確定性籠罩，建議投資人建構「多元分散」投組，核心配置首選平衡型基金，債券靠攏以中短天期持債之「中性利率曝險」複合債及非投等債，爭取收益，股市布局首選科技及創新科技產業，非美元資產看好日本及印度股票型基金，或以日圓避險股份參與，空手者可將5~10%資金配置於黃金產業型基金。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，在關稅議題方面，川普對等關稅進入司法審議階段，儘管其可能透過引用其他貿易法案，但過程費時，且多為現有法條，各國較能規劃應對措施，影響範圍相對可以控制。接下來關注重點將回到經濟基本面、產業前景等。

從基本面來看，美就業市場持續堅韌、通膨壓力趨緩，企業獲利方面，第1季財報近七成獲利表現優於預期，加上科技新品消息不斷，下半年AI主流題材有機會回歸，整體有望支持美股表現。現階段宜均衡配置，聚焦科技╱AI、通訊服務等。