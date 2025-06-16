以伊衝突仍未解 亞洲不含日本股票型基金淨流入居冠

在以色列與伊朗間的地緣政治緊張局勢持續之際，全球資金呈現明顯的避險流向。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年6月5日至6月11日止近一周，亞洲不含日本股票基金轉為淨流入8.43億元成為主要市場之首，拉丁美洲、全球新興市場、歐非中東呈現小幅淨流入分別為1.78、1.55和0.29億元，美國股票型市場和已開發歐洲，則呈現淨流出98.01、6.45億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，中東局勢進一步惡化可能引發能源供應中斷，甚至牽動更廣泛的國際安全與經濟秩序，促使市場風險偏好下降，資金重新部署至相對安全的資產。美國示警以色列可能對伊朗採取軍事行動，緊張局勢推高油價走揚，但美國CPI數據溫和、降息期待和貿易談判消息支撐風險情緒，提升降息期待，近期以能源股領漲。

安聯投信表示，美國就業及通膨數據優於預期，投資人等待美中兩國在倫敦舉行關鍵貿易會談結果，目前已達成框架協議，但仍充滿變數，歐盟與美國的貿易談判仍持續進行中。此外，川普表示可能會提高目前25%的汽車關稅，提升近期市場不確定性。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國總統川普稱已經與中國大陸談妥協議，中國大陸將先行供應稀土和磁鐵，但協議仍待兩國領導人批准。稀土對科技產業影響極為深遠，可說是現代高科技產品的「隱形關鍵原料」，未來供應穩定性將影響產業升級與地緣平衡走向。日美兩國政府將在華盛頓舉行第六輪部長級關稅談判，一旦中美、中日等貿易或地緣政治緊張升高，稀土出口容易成為策略武器。

莊凱倫表示，亞股普遍呈現觀望與震盪格局，台股短線拉回整理。能源相關標的則因市場預期油價可能受到衝擊而獲資金關注，能源及潔淨類股表現相對抗跌。儘管中東衝突尚未進一步升級為全面戰爭，但地緣風險已對市場情緒造成壓力。投資人可視風險承受度，考慮短期適度增加低波動資產比重，以及具有高息防禦特性的多重資產配置策略，以因應潛在的市場波動。

在台股展望部分， 安聯投信台股團隊表示，國際局勢不明，台股近期維持高檔震盪與題材輪動為主旋律，持續紀律定期定額才是布局好時點，整體資金流量穩定，法人布局續添支撐，在缺乏信號時則建議審慎操作，以科技與防守現金為核心策略。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，台股近期受到中美貿易議題與地緣政治變數牽引，資金觀望情緒明顯，建議投資人採取分散配置策略，聚焦高股息、低估值族群仍為穩定資產配置的重要投資邏輯，針對台股後市，經濟呈現溫和成長，宜樂觀看待下半年，資金動能亦有望延續。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在經濟維持溫和成長、產業動能持穩、外資穩定回流的三重支撐下，台股中長線具備良好體質與續航力。雖短線不乏技術面震盪與外部雜音，但在「基本面築底、資金面支撐」的格局下，投資人可維持審慎樂觀態度，適時布局具成長性與抗震性的產業標的。在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，地緣風險通常對市場影響較為短期，建議投資人不宜過度追高避險資產，宜維持長線資產配置紀律，動態調整部位以因應不確定環境。在全球政經局勢多變之際，持續擁抱主動投資因應波動、靈活調整的投資組合，將是穿越市場震盪、穩健追求資本增值的關鍵。