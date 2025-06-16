以伊衝突仍未解 亞洲不含日本股票型基金近周淨流入居冠

在以色列與伊朗間的地緣政治緊張局勢持續之際，全球資金呈現明顯的避險流向。針對近期國際情勢，安聯投信表示，中東局勢進一步惡化可能引發能源供應中斷，甚至牽動更廣泛的國際安全與經濟秩序，促使市場風險偏好下降，資金重新部署至相對安全的資產。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年6月5日至6月11日止近一周，亞洲不含日本股票基金轉為淨流入8.43億元成為主要市場之首，拉丁美洲、全球新興市場、歐非中東呈現小幅淨流入分別為1.78、1.55和0.29億元，美國股票型市場和已開發歐洲，則呈現淨流出98.01、6.45億美元。

安聯投信表示，美國示警以色列可能對伊朗採取軍事行動，緊張局勢推高油價走揚，但美國CPI數據溫和、降息期待和貿易談判消息支撐風險情緒，提升降息期待，近期以能源股領漲。

另外，美國就業及通膨數據優於預期，投資人等待美中兩國在倫敦舉行關鍵貿易會談結果，目前已達成框架協議，但仍充滿變數，歐盟與美國的貿易談判仍持續進行中。此外，川普表示可能會提高目前25%的汽車關稅，提升近期市場不確定性。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國總統川普稱已經與中國談妥協議，中國將先行供應稀土和磁鐵，但協議仍待兩國領導人批准。

稀土對科技產業影響極為深遠，可說是現代高科技產品的「隱形關鍵原料」，未來供應穩定性將影響產業升級與地緣平衡走向。日美兩國政府將於13日在華盛頓舉行第六輪部長級關稅談判，一旦中美、中日等貿易或地緣政治緊張升高，稀土出口容易成為策略武器。