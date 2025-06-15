高息打底 多元分散布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來市場始終處於不確定與不同於以往的格局，面對接下來第3季市場變數，投信法人建議，策略以收益搭配成長策略，以高息打底、多元分散方式參與市場成長、輪動機會。

根據安聯環球投資研究，地緣政治風險指數近期基本保持不變，而經濟政策不確定性指數則飆升。市場在歷經第2季初對等關稅的洗禮後，市場呈現V型反彈；接下來短線仍有雜音，投資人與其猜測，不如用收益打底，策略或可以息為主軸，多元分散布局。

策略上，安聯投信表示，首先，波動年代更需要主動式管理；考量貿易摩擦影響，在經濟持穩背景下，核心部分建議以成長股、非投資等級債及可轉債組合為核心資產，全球布局，建構跟漲抗跌的投資組合，參與成長也應對高檔震盪。

其次，息收資產有助於緩和波動可能對於投資組合的潛在影響；在政策觀望之際，利率欲下不易，建議聚焦優質公司債，如投資等級或短年期債券兼顧收益也控波動，搭配複合債券尋求資本利得增長機會。另著眼AI投資帶動龐大需求，AI、台股及台股高息成長策略具題材利基，智慧城市具結構成長動能，以多元分散方式，參與漲勢擴散輪動行情。

富蘭克林證券投顧指出，第3季建議打造多元分散的投資組合應對多變環境，核心配置首選美國平衡型基金，債券建議挑選以利率敏感度較低的美國非投資等級債券型基金，靜待聯準會降息之際卡位收益機會。

台股 債券

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