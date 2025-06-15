2025下季投資熱區揭曉 美歐台印股市最被看好

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
受川普關稅政策不確定性影響，今年來資金流向美國以外地區，歐亞與新興股市表現遠優於美股。 路透
受川普關稅政策不確定性影響，今年來資金流向美國以外地區，歐亞與新興股市表現遠優於美股。 路透

受川普關稅政策不確定性影響，今年來資金流向美國以外地區，歐亞與新興股市表現遠優於美股。投信法人表示，新興市場目前估值相對低檔，加上美元偏弱，投資機會浮現；而美股今年表現雖落後，但美國大型科技股的獲利成長一枝獨秀，仍是投資成長股最佳選擇。

展望第3季，瀚亞投信看好美國、歐洲、台灣與印度股票市場。瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，先前川普的互惠關稅政策衝擊市場信心，但隨著與各國協商進展與策略彈性調整，美國有效稅率雖將增至16%，但仍遠低於先前悲觀預期，進而帶動投資人上修景氣預估，並調升美股本益比區間。

全球主要股市第3季展望 圖／經濟日報提供
全球主要股市第3季展望 圖／經濟日報提供

隨著「美國例外論」消失，全球資金重新配置資產分布。尤其在美國貿易政策不確定性下，資金不再僅追逐美國資產，評價偏低的歐洲股市在美股震盪期間表現相對穩健，成為資金停泊的去處。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度基本面亮眼，且當地通膨數據明顯回穩，印度儲備銀行6月再次降息，為今年第三度降息，市場看好印度短中期經濟前景，樂觀情緒激勵印度股市上漲。

群益印度中小基金經理人向思穎分析，近期印度企業利潤率有改善，高盛預估2026財年企業獲利仍有12%成長性，其中消費產業在通膨降溫與減稅環境下相對受惠，其餘如電力設備及基建公司則具備成長潛力。近日印度央行三度降息，主因4月印度CPI年增率為3.16%，創2019年7月以來最低，印度央行對通膨長期向目標靠攏具有信心，因此降息2碼，並將存準率大幅下調4碼。而在寬鬆大門開啟後，有望加快政策傳導速度。

台股方面，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，關稅實質影響將於第3季開始反映，加上半導體與電子產品課稅政策尚未明朗，恐壓抑台灣金融市場表現。研判大盤指數評價處於中性水準，以本益比15至17倍估算，第3季區間落在19,500至22,500點。

美國

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