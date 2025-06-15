新興亞股+AI題材 資金搶進高成長市場投資新趨勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
今年以來，川普關稅政策衝擊全球股市，新興亞股跟著震盪。法人指出，新興亞股投資題材多元，人工智慧（AI）題材更提升亞股投資價值，南韓、台灣、H股與A股更具備產業與貨幣多元化特性。聯合報系資料照
今年以來，川普關稅政策衝擊全球股市，新興亞股跟著震盪。法人指出，新興亞股投資題材多元，人工智慧（AI）題材更提升亞股投資價值，南韓、台灣、H股與A股更具備產業與貨幣多元化特性。聯合報系資料照

今年以來，川普關稅政策衝擊全球股市，新興亞股跟著震盪。法人指出，新興亞股投資題材多元，人工智慧（AI）題材更提升亞股投資價值，南韓、台灣、H股與A股更具備產業與貨幣多元化特性。

霸菱投顧指出，中國大陸及印度投資前景看好。中國國內經濟規模龐大、對貿易依存度低、電動車及機器人等先進製造業實力強、在全球供應鏈中占主導地位，都賦予市場韌性。印度雖然近期獲利及總體經濟出現周期性疲軟，但結構性成長機會依然完整且引人注目。

至於對美國貿易依存度較高的台灣及南韓，霸菱投顧認為，台灣為高度科技導向，雖然AI仍是結構性增長動力，但考慮到短期風險規避情緒，投資人可能繼續擔憂評價過高及AI數據中心過度建設，預計這短期內將對台股及一定程度上的韓股形成壓力，直到AI貨幣化跡象更明顯為止。

貝萊德投信則認為，投資人應以全球視野擁抱亞洲AI投資主題，將能受惠於市場廣度、流動性、產業與貨幣多元化潛力。亞洲科技龍頭與人才資本正加速AI技術應用。

AI生態系統包括半導體與硬體等AI基礎建設、生成式AI技術與終端應用等軟體技術，都拓展多元的潛在投資機會，特別是南韓、台灣、H股與A股。

貝萊德指出，硬體方面，亞洲晶片製造商、伺服器與儲存設備供應商及相關材料與製程供應商，正攜手推進AI基建設置。

至於東協，霸菱投顧指出，越南、泰國和馬來西亞等為出口導向，受益於川普1.0帶來的供應鏈遷移及應對新冠疫情的韌性需求，但面對當前的貿易政策逆風，這些國家可能面臨更大的挑戰。相形之下，印尼及菲律賓受惠於國內市場規模較大，新加坡政策可信度高，防禦能力更強。

亞股 AI

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